Batubinsika : "Le PSG a le talent pour aller au bout"

Le défenseur du Maccabi Haïfa est revenu sur la confrontation avec le PSG avant d'évoquer ses ambitions pour la suite de la C1/

Le Paris Saint-Germain s'est fait plus peur que prévu lors de son déplacement en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. Les joueurs de Christophe Galtier partaient largement favoris de cette rencontre face à l'équipe la plus modeste du groupe, mais ils ont finalement du courir après le score suite au but de Chery en première période.

"On a ressenti de la nervosité de leur part"

Le club de la capitale a ensuite passé la seconde vitesse et a égalisé avant la pause par l'intermédiaire de Lionel Messi suite à un centre contré de Kylian Mbappé. En seconde période, c'est l'Argentin qui a servi le Français avant que Neymar ne parachève le succès des Parisiens. Malgré la défaite, le Maccabi Haïfa n'a pas à rougir et peut être fier de sa performance.

Dans une interview accordée à La Chaîne L'Equipe au lendemain de la défaite de son équipe contre son club formateur, Dylan Batubinsika s'est dit fier du match accompli par lui et ses partenaires : "Il y a un sentiment de fierté d'avoir affronté de telles stars. C'était une rencontre de prestige pour nous, on est heureux d'avoir montré ce dont nous étions capables".

"Tout est encore jouable"

"Les joueurs du PSG ne s'attendaient pas à ce début de rencontre. Par moments, on a pu ressentir un peu de nervosité de leur part. Ils ont malgré tout affiché davantage de sérénité en seconde mi-temps. Le PSG a le talent pour aller au bout de cette Ligue des champions", s'est félicité le défenseur central formé au Paris Saint-Germain.

Dylan Batubinsika voit même le PSG en mesure de l'emporter cette saison : "C'est le début de la compétition, on ne peut pas tirer des conclusions maintenant. Ils vont peut-être monter en régime et faire des choses dont ils ne sont pas capables aujourd'hui. Une Ligue des champions c'est long, il y a des étapes, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont le talent pour aller jusqu'au bout".

Enfin, le défenseur central a affirmé qu'il espérait désormais un résultat face à la Juventus : "La Juventus se trouve à égalité de points avec nous aujourd'hui. Une double confrontation va arriver et beaucoup de choses peuvent se jouer sur celle-ci. Ce match face au Paris-Saint-Germain nous a donné beaucoup de confiance. Tout est encore jouable".