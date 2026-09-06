Le Barça a écrasé son hôte Valence sur le score de (5-0) au stade de Mestalla, dans un match où le club catalan a imposé sa domination totale, pour s'installer seul en tête de la Liga et envoyer un message fort avant le début de son parcours en Ligue des champions.

Après la rencontre, le journaliste espagnol Juan Vélez a fait l'éloge de la prestation du Barça durant le match.

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Vélez a écrit un article dans le journal « Sport », intitulé : « Le Barça de Flick écrase, humilie et se régale ».

Le texte de l'article était le suivant :

Ils en étaient à cinq buts, mais ils auraient pu en marquer six, sept ou huit, voire davantage.

Ce club catalan est si supérieur à ses adversaires qu'il les domine et les humilie avec une facilité apparente. Le ballon atteint des vitesses difficiles à suivre, chaque joueur remplit son rôle à la perfection et, bien sûr, il y a le talent de Lamine Yamal, l'éclat de Fermin, l'inspiration de Raphinha, la vitesse de Gordon, le calme de Pedri, ainsi que l'habileté, la force et le talent de Rodri.

J'ai cité ces six joueurs, mais nous ne pouvons pas oublier Cubarsi, qui continue de livrer des prestations impressionnantes ; Joan Garcia, qui couvre le moindre relâchement de concentration ; ou le jeune prometteur Xavi Espart.

Et tout cela avec un banc de touche exceptionnel qui attend son tour. Voir Olmo, Bernal, Cancelo, Gavi ou Gabriel Jesus sur le banc, c'est un rêve devenu réalité.

Ce club catalan est époustouflant. Flick a construit une machine parfaite conçue pour gagner et proposer de superbes spectacles. Actuellement, ils sont en tête du classement avec 17 buts marqués et seulement deux buts encaissés. Un rendement offensif impressionnant, et ce sans avoir recruté Julian Alvarez.

Il semble que Lamine et son équipe soient prêts à prouver à tous qu'ils n'avaient pas besoin de dépenser 100 millions pour un attaquant.

Flick a veillé à ce que le Barça continue de montrer l'esprit d'une équipe qui joue pour gagner, mais aussi pour régaler les supporters. Et quand une équipe possède la passion, le talent et des joueurs capables de faire la différence à tout moment, ces choses-là arrivent. Les adversaires courent après le ballon, le Barça se rue vers le but, et le match se transforme en un spectacle époustouflant.

C'est pourquoi ce début est si enthousiasmant. Le parcours reste long, mais le Barça a adressé un message clair. Ils ne sont pas venus ici pour jouer prudemment, ni pour simplement se maintenir, ni pour gagner d'un rien. Ils sont venus ici pour poursuivre leur domination sur la Liga.

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Et si Lamine et son équipe maintiennent ce niveau, leurs adversaires ont tout intérêt à se méfier. Car cette équipe ne se contente pas de gagner, elle veut que la victoire soit un spectacle époustouflant. Et jusqu'à présent, ils atteignent leur objectif à la perfection