Barcelone, Valverde : "Une immense joie"

Le FC Barcelone est à un pas de remporter le titre de championnat d'Espagne après sa victoire contre Alaves ce mardi soir.

Le n'a pas tremblé ce mardi soir contre le Deportivo Alaves. Les hommes d'Ernesto Valverde ont fait le travail grâce à des buts de Carles Alena et Luis Suarez. Les Blaugrana ont rempli leur part du contrat et peuvent espérer être sacré champion d' dès ce mercredi soir en cas de faux pas de l'Atletico Madrid contre Valence, si ce n'est pas le cas, ils devront attendre le week-end prochain et la réception de .

En conférence de presse, Ernesto Valverde a affiché sa satisfaction après l'énorme pas fait par le Barça vers le titre : "C'est une immense joie. Nous avons cet objectif depuis des mois et ce soir, c'est une victoire capitale qui nous rapproche du titre. Cela m'est égal de gagner la après une défaite de l'Atlético de Madrid contre Valence ou si nous gagnons ce week-end contre Levante, mais je sais que l'Atlético se battra jusqu'au bout, car c'est dans son ADN".

Un 26ème titre bientôt dans la poche

"Lionel Messi (ndlr ménagé et entré à la 61e minute), a des objectifs individuels comme le Soulier d'Or, mais il était important qu'il se repose, parce que nous avons des matches importants à venir. Carles Alena sait bien se démarquer, il a une bonne frappe et il a été le meilleur buteur de la réserve. Parfois, il se retient de frapper, mais il doit tenter plus. Mais c'est surtout un joueur qui organise bien le jeu et déséquilibre l'adversaire. Je suis très content du match qui l'a fait", a ajouté l'entraîneur du Barça.

Même son de cloche du côté de Carles Alena après le match : "Nous méritons de gagner la car nous sommes les meilleurs. Nous voulons être sacrés samedi devant notre public, devant Levante, car ce serait mieux que de l'être dès demain (mercredi) après une défaite de l'Atlético de Madrid contre Valence. À titre personnel, je me sens mieux à chaque match et cela se voit sur le terrain, je me sens plus confiant".

Rien ne semble pouvoir entraver le FC Barcelone d'un 26ème titre de champion d'Espagne. Si les Blaugrana ne sont pas champions dès ce mercredi, ils le seront selon toute vraisemblance le week-end prochain. Ils pourront ensuite se concentrer encore plus sur l'objectif majeur du club, d'après les propos de Lionel Messi en début de saison, la avec leur demi-finale contre approchant à grands pas.