Le FC Barcelone continue de placer Vesnik Asllani, l'attaquant de Hoffenheim, dans sa liste d'options alternatives, en prévision d'un départ de Ferran Torres cet été.

Le Barça souhaite prolonger le contrat de Torres, qui expire à l'été 2027, dans un contexte d'intérêt croissant du Paris Saint-Germain pour s'attacher ses services.

Torres ressent un manque de considération au sein du Barça, en raison de son faible temps de jeu la saison dernière, ainsi que du désir du club de recruter Julian Alvarez.

Le journal « Sport » a rapporté qu'Asllani souhaite porter le maillot catalan, malgré des négociations parvenues à un stade avancé avec Leipzig.

Bien que le joueur de 23 ans soit proche de conclure avec Leipzig, il a demandé un délai supplémentaire dans l'espoir de recevoir une offre officielle du Barça, qu'il considère comme sa destination privilégiée.

La direction sportive du Barça voit en Asllani une doublure idéale pour faire tourner l'attaque ou un pari d'avenir prometteur, d'autant plus que sa clause libératoire de 29 millions d'euros correspond à la situation économique du club catalan.

La conclusion de l'affaire est directement liée au dossier des départs : Julian Alvarez demeure la priorité pour la ligne offensive, tandis qu'Asllani représente la doublure idéale en cas de départ de Ferran Torres. Cependant, le Barça n'exclut pas de recruter Asllani, même en cas de maintien de Torres, étant donné que sa valeur financière constitue une rare opportunité d'investissement sur le marché actuel des attaquants.

Asllani excelle dans la finition des deux pieds et représente une grande menace dans le jeu aérien. Il a terminé la saison dernière en Bundesliga avec 10 buts et 7 passes décisives.

Le montant de la clause libératoire (29 millions d'euros) ne constitue pas un obstacle pour le Barça, qui peut la régler sans avoir à vendre des joueurs au préalable, tout en tentant de négocier pour réduire cette somme.