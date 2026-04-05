Manchester City et Barcelone se livrent une lutte acharnée pour recruter un joueur de la Juventus lors du prochain mercato estival.

Barcelone cherche à renforcer son poste d'arrière gauche pour la saison prochaine, conformément à la vision de l'entraîneur allemand Hans-Dieter Flick.

Andrea Campazzo, le latéral gauche de la Juventus, a séduit la direction sportive de Barcelone par ses multiples talents et sa capacité à déstabiliser les adversaires, même si son recrutement dépendra des besoins financiers du club italien.

Barcelone poursuit son activité sur le marché des transferts à la recherche de renforts pour la saison prochaine, et en Italie, un nom revient sans cesse : Andrea Campiaso.

La Serie A en gratuit sur stc tv pour les abonnés aux forfaits Biti Fiber, Mufotter 4, Max, Pro 4 et 5

Selon le journal « La Gazzetta dello Sport », le défenseur de la Juventus figure sur la liste restreinte de Barcelone aux côtés d'autres grands clubs européens tels que Manchester City.

Campiaso n'est pas réputé pour sa solidité défensive ; en Italie, on remarque qu'il peine dans les situations défensives, mais il est apprécié pour ses qualités techniques dans le jeu.

Getty Images

Getty Images

Dans ce contexte, les analyses indiquent qu'il figure parmi les meilleurs arrières latéraux d'Europe en termes de récupération de balle et de dribble.

De plus, sa polyvalence est l'un des principaux atouts qui séduisent les grands clubs : il est capable de jouer sur n'importe quelle aile, voire d'occuper des postes plus avancés, en tant que milieu de terrain ou meneur de jeu, au cours d'une même action.

En Italie, il est décrit comme un « semeur de chaos », un joueur capable de déstabiliser l'adversaire dans les systèmes de pressing individuel grâce à son mouvement et à sa vision tactique.

La Serie A en gratuit sur stc tv pour les abonnés aux forfaits Beeti Fiber, Mufotter 4, Max, Pro 4 et 5

Le club italien ne considère pas son départ comme une priorité, car il est un joueur important sous les ordres de Luciano Spalletti, avec lequel il a disputé 21 matchs et a été le joueur le plus utilisé, mais ils n'excluent pas de le vendre si une offre alléchante se présente.

Les chiffres sont déjà sur la table : toute offre supérieure à 50 millions d’euros serait difficile à refuser.

La Juventus a besoin de générer des revenus, et la vente de joueurs sera un élément essentiel de ses plans, ce qui fait de Cambiasso l'un de ses atouts majeurs.

(Lire aussi)... Vidéo : le secret de la colère de Yamal et de l'indifférence de Flick après le match contre l'Atlético de Madrid