Le Real Madrid est engagé dans une course contre la montre pour finaliser le transfert du défenseur allemand Nico Schlotterbeck, joueur du Borussia Dortmund, qui a subi une blessure inquiétante lors du deuxième match de l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire en Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol AS, son contrat avec le BVB inclut une clause libératoire de 50 millions d’euros valable jusqu’à fin juillet. Or cette blessure pourrait compromettre son arrivée au Santiago Bernabéu.

Selon le quotidien, le défenseur de 26 ans a lui-même négocié cette clause lors de sa prolongation avec le BVB afin de pouvoir rejoindre un grand club européen, mais il a limité la fenêtre d’activation à quelques semaines seulement après la Coupe du monde.

Selon le quotidien, « cette clause ne s’applique qu’à certains clubs, dont le Real Madrid, Barcelone et Liverpool ».

Problème : le défenseur s’est blessé aux ligaments de la cheville gauche lors de la Coupe du monde avec la Mannschaft, et son indisponibilité est estimée entre six et huit semaines, voire davantage.

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« Cette blessure, qui a mis fin à la participation de Schlotterbeck à la Coupe du monde, place le Real Madrid face à un véritable dilemme : soit activer rapidement la clause avant son expiration malgré l’absence prolongée du joueur, soit renoncer à la transaction et chercher des alternatives », ajoute AS.

La requête de l’entraîneur José Mourinho, qui souhaite ajouter un défenseur central pour épauler Ibrahima Konaté, survient alors que le club doit déjà composer avec l’indisponibilité d’Éder Militão, attendu seulement en novembre, et avec l’incertitude concernant Raúl Asensio, jugé inadapté au projet par le technicien portugais.

Les autres pistes, elles, sont loin d’être évidentes : Manchester City refuse de laisser partir Ruben Dias et l’Inter Milan réclame pas moins de 70 millions d’euros pour Alessandro Bastoni.

Schlotterbeck demeure l’option la plus abordable financièrement, mais sa blessure a plongé son avenir dans un « labyrinthe complexe », selon les termes du journal espagnol. Le Real Madrid doit donc prendre une décision cruciale dans les prochaines semaines, sous peine de voir cette transaction définitivement compromise.

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