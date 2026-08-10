L'avenir de Ferran Torres est désormais sur le point d'être définitivement scellé, son transfert du Barça au Paris Saint-Germain étant entré dans ses ultimes étapes, dans un dossier qui semble très proche d'une annonce officielle dans les prochains jours.

Selon les informations qui circulent, l'attaquant espagnol est déjà parvenu à un accord avec le club français concernant les conditions personnelles, une démarche qui prépare son départ du Barça et le lancement d'une nouvelle aventure en Ligue 1 la saison prochaine. Il ne reste désormais qu'à finaliser l'accord définitif entre les deux clubs, un dossier lui aussi proche de son dénouement.

Ces derniers jours ont été marqués par d'intenses négociations entre Deco, le directeur sportif du Barça, et Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, afin de trouver une formule finale concernant le transfert de Ferran Torres.

Après plusieurs séances de négociation, les deux parties ont réussi à se rapprocher d'un accord définitif, et il ne subsiste plus que quelques détails et formalités officielles précédant l'annonce de l'opération.

À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain travaille à peaufiner son offre officielle, après des discussions intensives ces derniers jours entre les responsables des deux clubs. Le montant de l'opération devrait atteindre environ 50 millions d'euros, chiffre auquel Deco et Campos sont parvenus au cours de leurs négociations.

Campos s'apprête actuellement à soumettre l'offre finale au Barça, avant que ne soient ensuite accomplies les démarches nécessaires pour officialiser l'accord, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol «Marca».

Ferran se prépare à quitter le Barça

L'opération ne semble pas devoir tarder, le plan actuel évoquant l'arrivée de l'offre finale dans les prochaines heures, ce qui pourrait accélérer le transfert du joueur vers le Paris Saint-Germain.

Du côté du Barça, le club ne souhaite pas que les négociations provoquent le moindre trouble au sein de l'équipe, d'autant que Ferran est désormais très proche du départ. Pour cette raison, la question de sa participation aux entraînements avec l'équipe première sous la direction de Hansi Flick devrait se clarifier dans les prochaines heures.

Il était initialement prévu que le joueur ne quitte pas le club avant lundi prochain, mais le plan a changé, et son arrivée à Paris est désormais probable demain ou, au plus tard, mercredi, ce qui signifie que son départ pourrait intervenir avant qu'il ne reprenne normalement les entraînements avec l'équipe de Flick.

Une décision attendue au sujet des entraînements de Flick

Dans le cas où les négociations atteindraient un stade très avancé et où l'opération serait proche de l'annonce officielle, Ferran Torres pourrait demander l'autorisation de ne pas participer aux entraînements de l'équipe première, dans l'attente de la finalisation de son transfert vers le Paris Saint-Germain.

Mais cette décision ne sera pas tranchée avant demain, car il reste encore quelques démarches à accomplir entre les deux clubs avant d'adopter une position définitive sur la situation du joueur au cours de la période à venir.

Le Barça ne semble pas vouloir compliquer les choses, d'autant que toutes les parties ont désormais conscience que l'avenir de Ferran Torres s'oriente vers le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain attend le dénouement

De son côté, le Paris Saint-Germain poursuit ses efforts pour boucler l'opération le plus rapidement possible, après avoir réussi à trouver un accord avec le joueur. Il ne reste plus qu'à obtenir l'accord final du Barça et à régler les détails financiers et administratifs.

Les informations actuelles indiquent que les négociations entre Deco et Campos se déroulent dans un climat positif, et rien ne laisse présager l'existence d'obstacles majeurs susceptibles d'empêcher la conclusion de l'opération.

L'accord pourrait prendre un certain temps en raison de menus détails liés à l'offre finale et aux modalités de réalisation du transfert, mais la tendance générale est claire : Ferran Torres est désormais très proche de quitter le Barça pour rejoindre la capitale française.

Le Barça respecte le souhait de Ferran Torres

Le Barça semble prêt à respecter le souhait de l'attaquant espagnol de vivre une nouvelle expérience avec le Paris Saint-Germain, surtout depuis que le joueur lui-même est parvenu à un accord avec le club français concernant son transfert.

Ainsi, l'opération s'achemine vers son dénouement dans les heures ou les prochains jours, dans l'attente que Luis Campos peaufine l'offre officielle, avant que le Barça et le Paris Saint-Germain n'entament la phase des démarches finales.

À mesure que l'accord approche de sa conclusion, la question n'est désormais plus de savoir si Ferran Torres peut rejoindre le Paris Saint-Germain, mais quand sera annoncée officiellement l'opération, qui pourrait être bouclée pour un montant proche de 50 millions d'euros.