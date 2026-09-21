Barcelone en concurrence avec 9 clubs pour un joyau brésilien

Le responsable du service de recrutement du Barça, João Amaral, était présent, ce dimanche, à Curitiba, pour suivre de près Arthur Dias, défenseur de l'Athletico Paranaense, après que ce dernier a été convoqué par Carlo Ancelotti, le sélectionneur de la Seleção.

Le journal Sport rapporte qu'Arthur Dias est l'un des défenseurs montants les plus en vue du championnat brésilien, et que sa progression avec l'Athletico Paranaense a atteint un niveau remarquable, au point qu'Ancelotti l'a intégré à la liste de la Seleção, bien qu'il n'ait encore que 19 ans.

Arthur Dias est devenu un titulaire de l'Athletico Paranaense, qui occupe la troisième place au classement du championnat brésilien, après 28 journées, avec 49 points, et n'est devancé que par les deux géants Palmeiras et Flamengo.

Arthur Dias dispose de grandes qualités physiques, puisqu'il mesure 1,88 mètre, et se distingue par ses capacités techniques développées. Gaucher, il affiche toutefois un niveau qui le rapproche d'un joueur ambidextre, et se caractérise par sa fiabilité dans la passe, aussi bien sur les courtes distances que sur les longs ballons.

Il se distingue également par sa vitesse et sa capacité à corriger, et évolue sans problème dans l'axe de la défense, des deux côtés. Grâce à sa qualité et à sa personnalité sur le terrain, il possède sans aucun doute les qualités qui correspondent au Barça.

Selon les informations du site « Um Dois Esportes », le responsable du service de recrutement du Barça, João Amaral, était présent ce dimanche à Curitiba afin de suivre Arthur Dias, lors du match entre l'Athletico Paranaense et Bahia, qui s'est tenu au stade Arena da Baixada et s'est soldé par une victoire des locaux 2-1, après que le gardien Mycael a repoussé un penalty dans le temps additionnel.

Lors de cette rencontre, Arthur Dias a disputé l'intégralité des 90 minutes, a écopé d'un carton jaune et a livré une bonne prestation, en jouant sur le côté gauche d'une défense à trois, aux côtés de Juan Felipe Aguirre et Dantas.

Il s'agissait du 26e match disputé par le jeune défenseur central en championnat brésilien cette saison, puisqu'il n'a manqué que deux rencontres en raison d'un cumul de cartons. Arthur Dias a par ailleurs atteint son 50e match avec l'équipe première de l'Athletico Paranaense, avec laquelle il est lié par un contrat jusqu'en décembre 2028.

Le site Um Dois Esportes a affirmé : « L'arrivée de João Amaral au Brésil constitue un indice de la possibilité pour le Barça d'entrer dans la course à la signature du joueur, notamment face à Tottenham. Lors du mercato actuel, une offre du club londonien d'une valeur de 21 millions d'euros pour 80 % des droits économiques du joueur a été refusée. »

Selon la même source, le Barça est devenu le dixième club européen à manifester son intérêt pour le défenseur montant. Parmi les clubs également intéressés figurent l'Atlético Madrid, Côme, entraîné par Cesc Fàbregas, et Benfica, ainsi que des clubs anglais comme Newcastle, Nottingham Forest et Brentford.

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