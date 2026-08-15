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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Barcelone dans l'embarras après le départ de Torres : quatre options difficiles à l'étude

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Deco sommé de trouver la solution

Le Barça a mis presque tout son poids depuis janvier dernier dans le recrutement de l'attaquant argentin Julián Álvarez, mais la complication du dossier avec l'Atlético Madrid place le club face à un véritable problème au poste d'avant-centre, notamment avec les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres.

Le journal espagnol « As » a indiqué ce samedi que le Barça se trouve dans une situation difficile si le transfert d'Álvarez n'aboutit pas, le besoin d'un attaquant capable d'inscrire plus de 30 buts étant devenu une priorité urgente, alors que les alternatives évoquées ne paraissent pas évidentes.

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Parmi les noms apparus comme options de rechange : Lautaro Martínez, la star de l'Inter Milan, Georges Mikautadze, l'attaquant de Villarreal, et Vangelis Pavlidis, avant-centre de Benfica, aux côtés de Mikel Oyarzabal, joueur de la Real Sociedad.

Mais toutes ces options comportent des points d'interrogation, que ce soit en raison de leur valeur financière ou de la difficulté à convaincre leurs clubs de s'en séparer.

Lautaro apparaît comme l'option la plus difficile sur le plan financier ; l'attaquant argentin a inscrit 27 buts la saison dernière et il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe ces dernières années, tandis que sa valeur estimée est d'environ 85 millions d'euros selon « Transfermarkt », et l'Inter ne semble pas prêt à s'en séparer selon « As ».

Malgré la difficulté de la situation, le directeur sportif Deco dispose encore d'un capital de confiance au sein du Barça grâce à plusieurs de ses opérations passées, comme le recrutement de Dani Olmo et de Joan García, en plus de la réussite de prêts tels que ceux de Marcus Rashford et de João Cancelo.

Mais à l'approche du début de la saison, le Barça se retrouve devant l'un de ses tests les plus difficiles, après avoir fait d'Álvarez son objectif prioritaire pendant une longue période, sans avoir jusqu'à présent l'assurance d'une alternative claire en cas d'échec du transfert de l'attaquant de l'Atlético.


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