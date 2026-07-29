Barcelone a commencé à se pencher sérieusement sur des options de rechange pour renforcer sa ligne d'attaque, alors que ses négociations avec l'Atlético Madrid concernant le recrutement de l'attaquant argentin Julian Alvarez continuent de patiner. L'Argentin demeure jusqu'à présent la priorité numéro un du club catalan.

Selon le quotidien espagnol « Marca », l'entraîneur Hansi Flick souhaite boucler l'effectif de son équipe dans les plus brefs délais, notamment après le départ de Robert Lewandowski. Il ne veut donc pas attendre indéfiniment pour régler le dossier Alvarez, même si Barcelone n'a pas totalement fermé la porte à la conclusion de cette opération.

Joan Laporta, le président de Barcelone, avait affirmé précédemment que le club avait soumis une offre très importante à l'Atlético Madrid, soulignant que cette offre ne resterait pas valable indéfiniment et que le club devait prendre une décision quant à son avenir. Il semble que le délai fixé par Barcelone touche à sa fin, l'Atlético maintenant sa position de refus de faciliter le départ du joueur.

L'Atlético Madrid attend le retour d'Alvarez pour rejoindre les entraînements de l'équipe le 10 août, bien que le club soit au courant du désir du joueur de rejoindre Barcelone. L'attaquant argentin avait en effet informé la direction de son club, en mai dernier, de sa volonté de vivre une nouvelle expérience avec la formation catalane.

Face à la difficulté de conclure ce transfert, Barcelone a commencé à étudier plusieurs alternatives, au premier rang desquelles Junior Kroupi, attaquant de Bournemouth, qui séduit la direction du club et l'entraîneur Flick. Mais cette opération paraît elle aussi compliquée, le club anglais considérant le joueur comme non transférable, sans compter que sa valeur atteint environ 130 millions d'euros.

Barcelone s'était également renseigné auparavant sur la situation de Joao Pedro, attaquant de Chelsea, mais son recrutement semble lui aussi difficile, notamment en raison de son contrat avec le club londonien jusqu'en juin 2033.

Bien que Barcelone ait ouvert des canaux avec plusieurs alternatives, Alvarez reste la cible principale du club, qui espère que la pression du joueur et son désir affiché de rejoindre le « Camp Nou » pousseront l'Atlético Madrid à changer de position.

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