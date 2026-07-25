Barcelone brise une tradition bien ancrée dans le mercato de Dortmund

Le nom du Borussia Dortmund a toujours été associé à la réalisation d'énormes profits grâce à la vente de ses vedettes, au point que le club allemand est devenu l'un des modèles européens les plus emblématiques en matière de détection, de développement puis de vente de talents pour des sommes colossales. De Dembélé à Bellingham, en passant par Sancho, Haaland et Aubameyang, Dortmund avait pris l'habitude de multiplier ses investissements et de transformer ses joueurs en transferts historiques.

Mais le transfert de Karim Adeyemi au FC Barcelone s'est révélé totalement différent, puisque le club allemand a réalisé un bénéfice limité par rapport à ce dont il avait l'habitude ces dernières années, s'écartant ainsi de la règle qui a fait sa réputation sur le marché des transferts, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

Le FC Barcelone a officiellement annoncé, jeudi dernier, la signature de l'Allemand Karim Adeyemi (24 ans) en provenance du Borussia Dortmund. Le club catalan a versé 22 millions d'euros en montant fixe, auxquels s'ajoutent 7 autres millions d'euros sous forme de variables, portant la valeur totale de l'opération à 29 millions d'euros.

Bien que Dortmund ait préféré vendre le joueur un an avant la fin de son contrat plutôt que de le perdre gratuitement, l'opération n'a pas permis au club allemand de réaliser la marge bénéficiaire pour laquelle il est réputé. En effet, à l'été 2022, le Borussia Dortmund avait déboursé 30 millions d'euros pour recruter Adeyemi en provenance du Red Bull Salzbourg, ce qui signifie que le club n'a pas réalisé de bénéfice net sur l'opération, se contentant de limiter ses pertes financières.

Dembélé : le transfert qui a fait la différence

Le transfert d'Ousmane Dembélé reste l'une des plus grandes ventes de l'histoire du Borussia Dortmund.

En 2016, le club allemand avait recruté l'ailier français en provenance de Rennes pour seulement 15 millions d'euros, avant de le vendre au FC Barcelone à l'été 2017 pour 135 millions d'euros, bonus compris.

Dortmund a ainsi réalisé un bénéfice de 120 millions d'euros en une seule année.

Bellingham : un investissement historique

À l'été 2020, le Borussia Dortmund avait déboursé 29 millions de livres sterling pour recruter Jude Bellingham en provenance de Birmingham City.

Après seulement trois saisons, le milieu de terrain anglais a rejoint le Real Madrid pour 127 millions de livres sterling, permettant au club allemand de réaliser un bénéfice avoisinant les 98 millions de livres sterling.

Sancho : un coup de maître

Jadon Sancho a incarné la philosophie de Dortmund de la meilleure manière possible.

Le club l'a recruté en provenance de Manchester City pour environ 10 millions d'euros, avant de le vendre à Manchester United deux ans plus tard seulement pour plus de huit fois ce montant, réalisant l'une des opérations les plus réussies du club.

Pulisic : la pépite des recruteurs

Dortmund a réussi à repérer l'Américain Christian Pulisic alors qu'il était âgé de 16 ans, et l'a intégré à l'académie du club en 2015.

Quelques années plus tard, le joueur a rejoint Chelsea pour 64 millions d'euros, ajoutant une nouvelle opération réussie au palmarès du club.

Aubameyang : d'énormes profits

En 2013, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint le Borussia Dortmund en provenance de Saint-Étienne pour 13 millions d'euros.

Quatre ans plus tard, il a rejoint Arsenal pour 63 millions d'euros, permettant au club allemand de réaliser un bénéfice net de 50 millions d'euros.

Haaland : une opération gagnante malgré la clause libératoire

En 2019, Dortmund a recruté l'attaquant norvégien Erling Haaland pour 22 millions d'euros en provenance du Red Bull Salzbourg.

Bien que Manchester City l'ait ensuite recruté en 2023 pour seulement 60 millions d'euros en raison de la clause libératoire, le club allemand est ressorti avec un bénéfice de 38 millions d'euros.

Gittens : une opération sans coût

L'ailier anglais Jamie Gittens constitue un autre exemple du savoir-faire de Dortmund en matière d'investissement dans les talents.

Il avait rejoint le club en 2020 en provenance de Manchester City dans le cadre d'un transfert libre, avant de rejoindre Chelsea en 2025 pour 56 millions d'euros, procurant au club un bénéfice quasi total.

Mkhitaryan : un nouveau gain

Dortmund a recruté le meneur de jeu arménien Henrikh Mkhitaryan en provenance du Chakhtar Donetsk en 2013 pour 25 millions d'euros.

Après trois saisons, il l'a vendu à Manchester United pour 42 millions d'euros, réalisant un bénéfice de 17 millions d'euros.

Götze : la clause libératoire scelle l'opération

En 2013, le Bayern Munich a activé la clause libératoire du contrat de Mario Götze, et a versé 37 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Le Borussia Dortmund a ainsi réalisé un bénéfice net de 37 millions d'euros grâce au transfert du joueur, qui a ensuite mené l'Allemagne à la victoire lors de la Coupe du monde 2014 avec son but célèbre en finale.

Le transfert de Karim Adeyemi révèle donc que le Borussia Dortmund a été contraint cette fois-ci de se séparer de l'un de ses joueurs à des conditions qui ne reflètent pas sa philosophie habituelle sur le marché des transferts.

En effet, bien que la vente du joueur un an avant la fin de son contrat soit une décision logique d'un point de vue économique, le club n'a pas réalisé les gains colossaux dont il avait l'habitude lors de ses opérations précédentes, faisant du transfert d'Adeyemi au FC Barcelone l'une des exceptions les plus notables dans le palmarès de Dortmund, riche en ventes réalisées avec d'énormes profits.