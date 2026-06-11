Selon la presse, le FC Barcelone a affiché une position ferme dans les discussions avec Bernardo Silva, ex-milieu de Manchester City, en vue d’un transfert estival.

Selon Marca, le plan sportif des Blaugrana pour la saison à venir ne prévoyait pas de renforcer l’entrejeu, l’objectif principal étant de recruter un avant-centre pur, notamment après le départ de Robert Lewandowski.

Sur le flanc gauche, le club envisageait d’activer l’option d’achat de Rashford, avant de se tourner finalement vers Anthony Gordon.

En défense, l’idée était de finaliser le transfert de Cancelo et, en cas de départ, de le remplacer par un autre joueur, de préférence un défenseur central.

Aucun renfort n’était prévu au milieu de terrain, où l’on s’attendait même à un départ, Flick disposant déjà de sept options à ce poste.

Au départ, Marc Casado semblait le candidat le plus probable au départ, en raison de son faible temps de jeu la saison dernière.

L’agent Jorge Mendes a alors proposé au club catalan de recruter Bernardo Silva, en provenance de Manchester City.

Le club catalan, déjà intéressé par le passé, a donc accueilli l’offre avec bienveillance.

Polyvalent, il peut jouer au milieu de terrain comme en attaque. Autre atout : il arrivera libre, son contrat avec Manchester City expirant.

Le club catalan a étudié le dossier et a fait savoir à Mendes que la porte était entrouverte. C’est alors que d’autres prétendants, notamment l’Atlético et le Real Madrid, sont entrés dans la course, faisant grimper les exigences salariales du joueur, les prétendants étant prêts à lui offrir un salaire conséquent.

Face à cette situation, le Barça a affiché une position ferme : Bernardo Silva peut rejoindre les Blaugrana, mais sous certaines conditions.

Le club ne lui offrira pas un salaire de joueur cadre, et le directeur sportif Deco l’a clairement fait savoir.

Le club catalan refuse de débourser des sommes colossales ou de lui proposer un salaire supérieur à celui de plusieurs cadres actuels, et c’est sur ce point que les discussions ont achoppé.

Le joueur portugais a ensuite confirmé publiquement que le Barça figurait parmi ses destinations privilégiées, tout en gardant d’autres portes ouvertes.

Il a réaffirmé que sa priorité restait un club où il se sentait véritablement apprécié : « Au final, je vais tout faire pour trouver une équipe qui m’accueille, une équipe dans laquelle je me sens vraiment apprécié. C’est extrêmement important, et vous connaîtrez ma décision le jour où je la prendrai. »

Pour l’instant, la donne n’évolue pas : le Barça refuse d’augmenter son enveloppe salariale et attend toujours le départ d’un milieu de terrain avant d’officialiser l’opération.

Dans ce contexte, le fait que Marc Casado et Bernardo Silva partagent le même agent, Jorge Mendes, pourrait faciliter les discussions.