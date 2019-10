Barcelone 5-1 Valladolid - Porté par Messi, le Barça vire en tête

Grâce notamment à un doublé de Lionel Messi, le FC Barcelone s'est largement imposé face à Valladolid. Suite à ce succès, les Catalans sont premiers.

Il est souvent impressionnant. Il est parfois injouable. Ce mardi soir, Lionel Messi était tout simplement les deux, face au . Privé de choc de gala face au le week-end dernier, le , porté par son quintuple Ballon d'or, a libéré sa frustration face à son adversaire du soir. Une large victoire (5-1) obtenue sous l'impulsion d'un Lionel Messi dans le rôle de chef d'orchestre, auteur d'un doublé retentissant et de deux passes décisives.

En première période, le Français Clément Lenglet avait lancé les hostilités de fort belle manière dès la 3ème minute de jeu. Profitant d'un renvoi hazardeux de la défense adversaire, l'ancien du et de l'AS Nancy Lorraine a fait lever les spectateurs du Camp Nou en ouvrant le score d'une reprise de volée puissante expédiée de son pied gauche et ne laissan aucune chance au portier adverse. Au quart d'heure de jeu, Valladolid parvenait à égaliser (15e) suite à une intervention mal maîtrisée d'André Ter Stegen. Néanmoins, l'espoir allait être de courte durée pour les visiteurs, qui laissaient place au show Lionel Messi.

L'article continue ci-dessous

Lionel Messi permet au Barça de dérouler

D'abord, l'Argentin s'est chargé de délivrer une merveille de passe décisive pour Arturo Vidal. Trouvé dans le dos de la défense grâce à un délicieux ballon en profondeur, le Chilien n'avait plus qu'à dévier la trajectoire du ballon en bout de course pour remettre les Catalans sur de bons rails (29e). Ensuite, Lionel Messi a rappelé qu'il est sûrement le meilleur tireur de coup-franc en activité, expédiant une frappe en pleine lucarne depuis les 30 mètres (34e). Le FC Barcelone pouvait retourner aux vestiaires avec un avantage de deux buts, tandis que son numéro 10 venait d'inscrire son 50ème coup-franc en carrière, son 44ème en club. Surréaliste.

​

En seconde période, Lionel Messi y allait même de son doublé à la 75ème minute de jeu, fusillant le portier adverse d'une demi-volée inspirée... Puis, visiblement non rassasié, l'Argentin invitait Luis Suarez à la fête en lui distillant une nouvelle passe décisive. Le score n'évoluera plus. Le Barça s'impose avec la manière porté par sa superstar, et profite de ce succès maîtrisé pour reprendre la tête de la , avec 2 points d'avance sur l'Atlético de Madrid.