Barça, Xavi perd patience après une question sur Mbappé

Xavi Hernandez en a soupé des questions relatives à l’avenir de Kylian Mbappé. Le coach barcelonais est très furieux.

Ce soir du samedi 17 février 2024 (18h30), le FC Barcelone est en déplacement sur le terrain de Celta Vigo dans le cadre de la 25e journée de la Liga espagnole. En prélude à ce match, le coach des Culés a été interrogé sur Kylian Mbappé. Mais l’ancien entraîneur d’Al Sadd a très mal répondu au journaliste.

Mbappé va quitter Paris

Clap de fin pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé va quitter le club champion de France à l’issue de la saison en cours, et ce, à la fin de son contrat qui prend fin l’été prochain. Foot Mercato a été le premier à lancer la bombe avec une confiance absolue soulignant que le Bondynois a déjà conclu un accord avec le Real Madrid, avant que Le Parisien ne vienne confirmer la nouvelle il y a quelques jours. Et finalement, ce sera une réalité, car le joueur va partir libre de tout contrat.

Après plusieurs d’incertitudes, l’attaquant et capitaine de l’Equipe de France fera ses valises et quitter la formation francilienne. Après la victoire (2-0) face à la Real Sociedad en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, Kylian Mbappé a profité pour informer ses dirigeants le lendemain qu’il ne renouvellera pas son contrat en fin de saison.

Getty Images

"Ne me posez plus de questions sur Mbappé"

Accroché à domicile par Grenade (3-3) lors de la récente journée du championnat, le Barça est en déplacement chez Celta Vigo, ce samedi (18h30), pour tenter de se relancer. En conférence de presse avant ce choc, le coach du Barça a été invité à commenter le départ de Kylian Mbappé annoncé pour la fin de la saison. Mais l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone a voulu ne plus être interrogé sur le Français.

Getty Images

« Mbappé ? Je n’ai pas grand-chose à dire, la seule chose, c’est qu’il quitte le PSG. Quand ce sera officiel, vous me le demanderez encore, mais notre situation est différente: bien terminer la saison, se concentrer sur le Celta Vigo et le match en Ligue des Champions. Mais ne me posez plus de questions sur Mbappé, ça ne sert à rien. Je ne vais plus parler de Mbappé », a déclaré Xavi Hernandez, furieux.