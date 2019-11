Barça, Valverde revient sur l'absence d'Ousmane Dembélé face à Levante

Ousmane Dembélé n'avait pas été convoqué contre Levante et le Barça s'est lourdement incliné. Son entraîneur a été sondé à ce sujet par la presse.

La décision de ne pas convoquer Ousmane Dembélé pour un match que le Barça finira par perdre lourdement face à un adversaire plus modeste était-elle technique?

Oui selon Ernesto Valverde, qui assume totalement son choix : « C'est une décision que j'ai prise. Il n'a pas joué et j'ai décidé de rester avec les attaquants qui ont joué les derniers matchs. Si Dembélé est convoqué et que nous perdons, on me pose des questions sur Ansu ... C'est toujours comme ça. », s'est ainsi défendu le coach du Barça dans des propos relayés par Marca au terme du match.

Valverde a estimé, en outre, que les adversaires du Barça n'ont pas perdu le respect qu'ils avaient pour l'ogre catalan, malgré la hardiesse dont ils font preuve cette saison :

« Non. Nos adversaires jouent contre nous comme s'il s'agissait du plus gros match de l'année. Vous devez donc pouvoir y répondre. Nous savons ce que signifie ce résultat et ce que cela signifie de gagner sur ces terrains , où l'adversaire est toujours à un cran au-dessus de vous. Vous devez faire un effort énorme, mais mon équipe est habituée à cela. Ils ont eu une excellente deuxième mi-temps et ont réussi à nous battre. »