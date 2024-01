Barça : Une légende du Real Madrid défonce Xavi

Une légende du Real Madrid a fustigé mardi, la décision de Xavi Hernandez de quitter le Barça à la fin de la saison.

Le Barça vivra certainement une fin de saison mouvementée. Le club blaugrana devra trouver un remplaçant à Xavi après l’annonce de ce dernier de quitter le club au terme de l’exercice en cours. Cependant, même si la décision du technicien espagnol a déjà été validée par la direction barcelonaise, elle ne passe pas dans la capitale espagnole. Une légende du Real Madrid a d’ailleurs chargé Xavi pour avoir décidé de quitter le club.

Getty Images

Xavi va quitter le Barça

La défaite contre Villareal samedi lors de la 22e journée de Liga (3-5) était celle de trop pour Xavi Hernandez. L’entraineur du Barça a annoncé dans la foulée qu’il allait quitter le club au terme de la saison. Le technicien catalan estime surtout qu’il n’est plus l’homme de la situation pour Barcelone, qui a besoin d’un changement.

« J'aimerais annoncer que le 30 juin, je ne continuerai pas en tant qu'entraîneur. Nous avons discuté et la situation mérite un changement de direction, et je ne peux pas permettre cette situation en tant que supporter du Barça », a déclaré l’ancien coach d’Al Sadd (Qatar). Depuis la décision du champion du monde 2010 fait parler en Espagne et même à Madrid où un ancien joueur du Real Madrid s’en est pris à Xavi.

Guti fracasse Xavi

Xavi Hernandez a certes justifié sa décision par le fait qu’il voulait le bien du Barça. Ce qui l’a notamment amené à reconnaitre qu’il n’était plus l’homme de la situation et qu’il était temps pour lui de partir. Mais à Madrid, on a une tout autre perception de cette décision. Ancien joueur du Real Madrid (1996 – 2010), Guti estime que Xavi n’a pensé qu’à sa personne et non au club surtout avec la manière dont il a annoncé sa décision.

« Il a pensé à lui, il n'a pas pensé au club. Il était déjà dépassé, a lâché l’ancien Madrilène. Tous les gestes qu'il avait sur le banc, sans oublier ce dernier geste de regarder la caméra de DAZN et de dire cela. Tu peux le penser, mais un entraîneur d'une entité comme le Barcelone ne peut pas le dire. Et si tu le dis et que la caméra te prend, d'accord, mais tu ne vas pas à la caméra pour le dire. Cela montre qu'il est dépassé par la situation », a lancé international espagnol sur l’émission, El Chiringuito de Jugones.

Xavi « n’était pas préparé »

En outre, Guti pense que Xavi ne peut que s’en prendre à lui-même. Selon lui, l’ancien joueur du Barça n’était pas encore prêt pour diriger le club blaugrana et surtout à affronter ses périodes de disette.

« Xavi a été combien d'années à Barcelone… Il ne savait pas ce que c'était que le banc ? Il ne savait pas ce que c'était ? Barcelone perd et on te tue, gagne et joue mal et on te tue. Il ne le savait pas ? Où pensait-il qu'il venait ? Ce qu'il montre, c'est qu'il n'était pas préparé, je ne parle pas de si Xavi est un bon ou un mauvais entraîneur, mais il n'était pas prêt pour ce moment », a pesté la légende du Real Madrid.