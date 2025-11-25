Barça : un gros retour et une grosse absence avant Chelsea

D'un côté, Marcus Rashford, prêté par Manchester United, fait son retour dans l'effectif, mais de l'autre, son milieu de terrain vedette, Pedri, est de nouveau privé des services de son attaquant vedette, absent depuis fin octobre.

La présence de Rashford est importante face à Chelsea.

Après une prestation correcte avec l'Angleterre lors de la trêve internationale de novembre, Rashford avait manqué la victoire 4-0 du Barça contre l'Athletic Club au Camp Nou pour cause de maladie. Désormais remis de sa grippe, il figure dans le groupe du Barça qui se déplacera à Londres pour affronter Chelsea, l'équipe d'Enzo Maresca. Rashford, qui a connu des derniers jours difficiles à Manchester United, est actuellement une véritable menace pour les adversaires du Barça. Depuis son arrivée en prêt cet été, il a inscrit six buts et délivré neuf passes décisives en Liga et en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il est en pleine forme, avec quatre buts et deux passes décisives en quatre matchs. Sa participation contre Chelsea sera cruciale, et Flick comptera sur lui pour marquer des buts, puisqu'il en a déjà inscrit six face aux Reds. De plus, ses cinq passes décisives contre les Blues seront un atout précieux pour maintenir la pression sur les hommes de Maresca.

Pedri, admiré non seulement par les supporters du Barça mais aussi par les entraîneurs adverses, sera également absent pour cette rencontre. Il s'est déchiré le biceps fémoral distal de la jambe gauche fin octobre, et le Clasico était sa dernière apparition. Pièce maîtresse du système de Flick, il a rarement manqué un match sous les ordres de l'entraîneur allemand. Le biceps fémoral fait partie des ischio-jambiers, à l'arrière de la cuisse, et ce n'est pas la première fois qu'il est victime d'une telle blessure. En septembre 2021, il avait déjà souffert d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant trois mois. Cependant, il se remet bien et, selon Mundo Deportivo, il serait entré dans la phase finale de sa convalescence.