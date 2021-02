Barça - Ronald Koeman n'accable pas Samuel Umtiti

Impliqué sur les deux buts du FC Séville mercredi soir (2-0), Samuel Umtiti n'est pas le seul à être passé à côté de son match selon son entraîneur.

Opposé à une belle équipe du FC Séville, le FC Barcelone s'est incliné (2-0) en demi-finale aller de la Coupe du Roi, mercredi soir. Lionel Messi et ses partenaires ont cédé à deux reprises face aux Andalous et se retrouvent en ballotage défavorable. Titulaire, le Français Samuel Umtiti a été impliqué sur les deux buts encaissés.



Une mauvaise prestation qui ne fait pas les affaires du joueur formé à l'Olympique Lyonnais, peu à son aise face à Séville. En conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, a toutefois refusé d'accabler son défenseur, préférant ne pas limiter son match à ses deux erreurs.

"On gagne tous ensemble et on perd aussi tous ensemble"

"Ce sont deux actions... On a laissé trop d'espace sur le premier but dès la moitié du terrain, et le deuxième but, on ne joue pas bien le hors-jeu, ça n'a pas été une bonne décision. Mais je crois que le reste du match, il a été bien, il a fait des erreurs comme tout le monde, et cela fait partie du football. Ce n'est pas juste de le cibler, on gagne tous ensemble et on perd aussi tous ensemble", a ainsi confié le technicien néerlandais, qui estime que le résultat final n'est pas forcément révélateur.

"C'est un mauvais résultat, mais pour moi c'est une récompense trop élevée pour eux. J'ai vu un Barça qui a très bien joué, on a tout fait, on a créé, on a beaucoup pressé en deuxième période, et je ne peux rien reprocher à l'équipe. Il nous reste un match pour essayer de l'emporter et jouer la finale", a ensuite ajouté Ronald Koeman.

À six jours du huitième de finale aller de la ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ne s'est pas vraiment rassuré. De son côté, le PSG a fait le job face à Caen en Coupe de France (0-1) mais a peut-être perdu Neymar sur blessure. Le Brésilien a été remplacé en seconde période, touché.