Barça, quand le Real Madrid a mis un stop à la pépite Pedri

Le jeune ailier talentueux vit un rêve en jouant avec l'un des grand de tous les temps au Camp Nou, après avoir été snobé par les Merengue.

Pedri admet que l'opportunité "de jouer avec Lionel Messi est un prix que la vie m'a donné", avec le jeune ailier talentueux se délectant de la vie à Barcelone après avoir été snobé par le . À seulement 17 ans, le milieu de terrain prometteur participe régulièrement aux matches d'un géant de la . Ayant été recruté à Las Palmas au cours de l'été (lui qui a été laissé un an dans son club formateur par le Barça), Ronald Koeman a accordé au jeune joueur 10 apparitions seniors cette saison - avec deux buts enregistrés lors de ces sorties.

Pedri vit son rêve au sein d’une équipe de stars au Camp Nou, avec la chance de travailler aux côtés du sextuple vainqueur du Ballon d’Or, quelque chose que beaucoup ne peuvent expérimenter que sur des jeux vidéo. "On ne s'habitue jamais à voir les mouvements de Messi", a déclaré Pedri à Cadena Ser. "Pas seulement Messi, tous les coéquipiers vous surprennent. Pouvoir apprendre d'eux est un luxe. Pour voir ce que fait Messi ... il fait ce qu'il veut et quand il le veut. Vous le voyez à la télévision et sur la PlayStation, puis le voir dans la vraie vie fait une impression. Jouer avec Messi est un prix que la vie m'a donné".

Une opportunité comme celle-là semblait être passée à côté de Pedri à un moment donné dans sa carrière. Lorsqu'il cherchait un centre de formation dans lequel s'installer et apprendre son métier, le Real Madrid lui a offert une opportunité pour les impressionner et les convaincre de le recruter. Mais les Merengue ont rembarré Pedri, le laissant "énervé", mais la fermeture de cette porte a permis à une autre d'ouvrir alors que le Barça a finalement appelé en septembre 2019 et a mis en place un accord de 5 millions d'euros pour le recruter.

"J'ai été en essai pendant une semaine à Madrid, ils m'ont dit que je n'étais pas assez bon", a déclaré Pedri à propos de ses expériences chez le rival merengue. "Ils m'ont emmené dans un bureau et ils me l'ont dit, et j'étais un peu énervé, mais cela m'a permis de continuer à travailler et à m'améliorer. Grâce à eux, maintenant je suis dans l'équipe dans laquelle j'ai toujours voulu être. Depuis que je suis petit, je suis fan du Barça". Pedri espère avoir plus de temps de jeu à son actif lorsque le Barça reviendra au combat samedi avec un affrontement serré à l'Atletico Madrid - qui sera sans Luis Suarez après que l'ancien attaquant des Blaugrana ait été testé positif au Covid-19.