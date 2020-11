Fonte dément la rumeur Neymar au Barça

Un candidat au poste de président du Barça a démenti l’information selon laquelle il prévoyait de faire revenir Neymar au Camp Nou.

Il y a quelques jours, la presse catalane a suggéré que Neymar pourrait effectuer son retour au avec la nouvelle direction. Plusieurs candidats au poste de président l’auraient contacté en vue d’un éventuel come-back. Une information qui vient d’être démentie. Du moins, par l’un des candidats.

Victor Font vient de faire savoir aux médias ibériques qu’il est totalement exclu d’accueillir de nouveau Neymar. Et il en a dévoilé les raisons : « Pour des raisons économiques et parce qu’il a porté plainte contre le club et parce qu’il nous a mis dans une mauvaise situation avant de démarrer la saison ».

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, Neymar a passé quatre années au Barcelone avant de rejoindre le PSG en 2017 après que le club de la capitale française ait payé sa clause libératoire. La séparation s’est effectuée dans des circonstances très tendues. Récemment, les deux parties étaient d'ailleurs opposés dans un procès et le joueur a été condamné à payer un gros dédommagement à son ancien employeur.

Plus d'équipes

Les élections présidentielles du Barça devaient se tenir le 24 janvier prochain.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world