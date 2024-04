Barça - PSG, Nasser Al-Khelaïfi rencontre enfin Laporta

Le président du PSG, Nasser Al- Khelaïfi a rencontré enfin son homologue du Barça, Joan Laporta, mardi avant le choc entre leurs deux équipes.

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone seront aux prises ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des Champions. Un match qui n’échappe pas aux provocations entre les deux équipes comme au match aller même si les Parisiens sont un peu plus modestes après leur défaite il y a une semaine. Quelques heures avant le démarrage de ce choc, les deux présidents, Nasser Al- Khelaïfi du PSG et Joan Laporta du Barça se sont rencontrées autour d’un déjeuner.

Nasser Al- Khelaïfi fait un faux bond à Joan Laporta

Comme le veut la tradition en Ligue des Champions depuis des années, les présidents des deux équipes qui s’affrontent doivent partager un repas la veille du match. Une coutume qui n’a pas pu être respectée à l’aller en raison de l’absence du président du PSG, Nasser Al- Khelaïfi. Une absence remarquée qui a fait parler d’autant plus que le club parisien n’entretient plus de bonnes relations avec le Barça depuis quelques années. Des embrouilles qui sont nées des désaccords sur le marché des transferts avec les recrutements de Neymar et Messi par le PSG en plus de ceux sur le projet de la Super League.

Al-Khelaïfi se rattrape auprès de Laporta

Mais cela n’avait rien avoir avec l’absence de Nasser Al- Khelaïfi la semaine dernière. Le président, de confession musulmane, était en effet indisponible en raison de la célébration de l’Aïd, la rupture du jeûne du Ramadan. Les spéculations autour de la raison du déjeuner manqué de la semaine dernière devraient disparaître puisque le dirigeant qatari était bien présent à celui de ce mardi.

Comme le rapportent l’Equipe et RMC Sport, Nasser Al- Khelaïfi a bien partagé un repas avec Joan Laporta au restaurant Via Veneto. RMC précise d’ailleurs que le déjeuner s’est déroulé dans une bonne ambiance avec des échanges positifs à en croire les témoins cités par le média français.