Barça - PSG : Le plan de Luis Enrique pour la victoire enfin dévoilé

On sait enfin comment Luis Enrique a réussi à battre le Barça alors que le PSG avait perdu au match aller au Parc des Princes.

Le match de l’année pour le Paris Saint-Germain ? C’est ce qu’on peut dire après l’étincelante victoire du PSG face au Barça (1-4) lors de la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Alors que Paris avait perdu (2-3) une semaine plus tôt, les Franciliens ont renversé la tendance au match retour et se sont qualifiés pour les demi-finales.

Le premier plan n’avait pas marché

Favori face au Barça avant le match aller, le PSG avait déçu en s’inclinant (2-3) face aux Culés au Parc des Princes. Lors du film "Demontada" réalisé par RMC Sport, le défenseur brésilien et capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, est revenu sur le plan du match aller, qui n’avait pas fonctionné malgré tout.

Getty Images

« A la maison on avait un plan de jeu bien plus agressif qui laissait des espaces dans la dernière ligne et Barcelone a très bien profité de ça. Pour le deuxième match on a eu un plan plus différent avec plus de sécurité. On amenait le jeu où on voulait pour aller presser », a confié le Brésilien, avant de dévoiler le plan de la manche retour.

L'article continue ci-dessous

Le plan qui a marché à Montjuïc

Si le club francilien a échoué sur ses propres installations au match aller, Luis Enrique sorti le grand jeu à la manche retour face à son ancien club où il évolué en tant que joueur et coach. Selon Marquinhos, l’entraîneur espagnol avec une "confiance" absolue, avait montré les lacunes du groupe parisien aux joueurs, ce qui a marché finalement.

Getty

« Il a passé toute la semaine avec cette confiance. Il travaille pour ça. Il nous montrait des vidéos pour qu'on s'améliore en défense, en attaque et dans la construction du jeu », a fait savoir le capitaine du PSG dans le film sur RMC Sport.

Getty

Qualifié pour les demi-finales, le PSG affronte le Borussia Dortmund, mercredi 2 mai, en Allemagne dans le cadre du match aller. Mais le club francilien réduit le nombre des supporters bavarois pour la manche retour au Parc des Princes. Ce qui n’est pas du goût des supporters allemands, qui demandent à leurs dirigeants de conduire le PSG à l’UEFA pour qu’une issue favorable soit trouvée.