Barça - PSG : Jérôme Rothen conseille Luis Enrique

Jérôme Rothen a donné quelques conseils à Luis Enrique avant le choc Barça – PSG.

Le PSG affront ce mardi soir le Barça à l’occasion de la manche retour de la Ligue des Champions. Un match que le club parisien devra absolument remporter pour passer en demi-finale après sa défaite à l’aller. A quelques heures du coup d’envoi, Jérôme Rothen a fait quelques recommandations à Luis Enrique qui pourraient l’aider à renverser Barcelone.

Ce que Rothen attend de Luis Enrique lors de Barça - PSG

Le Paris Saint-Germain sera face à son destin en Ligue des Champions ce mardi soir. Après sa défaite à domicile à l’aller (2-3), le club francilien est condamné à l’exploit au Stade Montjuic afin de se qualifier dans le dernier carré. Pour cela, il faudra que le PSG montre un meilleur visage que celui affiché il y a une semaine. A quelques heures, Jérôme Rothen montre à Luis Enrique la clé pour renverser le Barça.

« J’attends de Luis Enrique qu’il arrive à mieux lire le match, les forces et faiblesses de Barcelone, pour pouvoir les contrer là-dessus. Le gros problème du PSG sur les matchs à l’extérieur quand il y a de l’intensité, c’est le milieu de terrain. Le match aller l’a encore montré. C’est important de rentrer dans les duels au milieu de terrain, ne pas laisser Pedri, Gündogan et Frenkie de Jong jouer. Il faut que les joueurs aient envie de physiquement leur faire mal. J’attends qu’il s’adapte un peu plus aux points forts de Barcelone. Après, la magie doit opérer sur les joueurs de devant, grâce à Dembélé ou Mbappé », déclare l’ancien joueur de l’AS Monaco dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Le message de Jérôme Rothen aux joueurs du PSG

Jérôme Rothen donne surtout ces conseils à Luis Enrique parce qu’il a été déçu de la prestations des Parisiens à l’aller. L’ancien milieu de terrain du PSG s’est même senti trahi par les joueurs notamment Kylian Mbappé. Cette fois-ci, l’ex-international français exige aux hommes de Luis Enrique de montrer un visage plus conquérant.

« Au match aller, ils ne sont jamais entrés dans les duels. Ils ont passé leur temps à courir après les joueurs du Barça. De Jong a joué dans un fauteuil, il était dans son salon, tranquille. Personne ne l’a contrarié. Ce n’est pas un problème d’hommes mais un problème d’état d’esprit. Pour gagner un match de C1 à l’extérieur, il faut se sortir les doigts et faire plus d’efforts. Il faut passer de l’équipe qui a le moins couru des quarts de finaliste à celle qui court le plus », ajoute Rothen.