PSG - Barça, Jérôme Rothen dézingue les joueurs parisiens

Jérôme Rothen a chargé les joueurs du PSG vendredi après la défaite contre le Barça, mercredi dernier.

Le Paris Saint-Germain a compromis ses chances de qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Le club parisien s’est incliné en quart de finale aller contre le Barça mercredi dernier. Une défaite face à son public du Parc des Princes qui fait mal aux supporters franciliens avec en première ligne, Jérôme Rothen.

Jérôme Rothen déçu par les joueurs du PSG

Même si cela n’est pas impossible, il sera difficile pour le PSG d’éliminer le Barça à Barcelone. Mais les Parisiens peuvent bien réaliser cet exploit si Luis Enrique ne se trompe pas encore sur sa compo et si Kylian Mbappé est dans un grand soir. Mais alors que la plupart des observateurs imputent la responsabilité de cette défaite à Luis Enrique, Jérôme Rothen préfère ressortir la responsabilité des joueurs qui ont ‘’trahi’’ les supporters.

« Pourquoi je veux défendre Luis Enrique ? Je suis d'accord sur un certain nombre de points, 'l'invention' de Luis Enrique, encore plus sur ce match, sur le choix des joueurs... on l'a tous vu et dit, ça nous a surpris et ça a surpris son équipe parce qu'elle n'a pas été performante. Mais sur ce genre de rencontres, l'entraîneur a sa part de responsabilité mais surtout les joueurs. Quand tu te sens trahi par les joueurs... que ce soit les supporteurs, les amoureux du PSG, les dirigeants, l'entraîneur, les remplaçants... certains titulaires ont trahi ces gens-là », lance l’ancien joueur du PSG dans son émission, Rothen s’enflamme, sur RMC.

Rothen défend Luis Enrique et fracasse les joueurs du PSG

Luis Enrique est un entraineur qui sait lire le jeu. Face aux difficultés de son équipe en première mi-temps, le technicien espagnol a revu son schéma à la pause. Un choix qui a d’abord payé avec les deux buts du PSG avant les joueurs ne lèvent le pied pour finir par perdre. Selon Jérôme Rothen, ces derniers ont surtout manqué d’état d’esprit dans ce match.

« Les choix de Luis Enrique étaient un peu plus cohérents sur la deuxième période. Il y a eu l'avantage de revenir très vite puis de repasser devant, ils auraient limite pu mener 3-1. Mais à côté de ça, même s'il a encore fait des dingueries Luis Enrique, les joueurs... quand tu joues un quart de finale à domicile, dans un Parc des Princes fabuleux avec la meilleure ambiance de tous les quarts, que le PSG soit l'équipe qui ait le moins couru des quarts, ce n'est pas possible ! Donc c'est bien un problème d'état d'esprit. Je ne pense pas que Donnarumma ce soit un problème de tactique, que Mbappé ce soit un problème de tactique », explique l’ancien international français.