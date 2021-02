Barça-PSG (1-4), Mauricio Pochettino : "Mbappé ? On est devant un top mondial"

L'entraîneur parisien n'a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé, auteur d'un triplé ce mardi au Camp Nou, face au FC Barcelone (1-4).

C'est un Mauricio Pochettino heureux qui s'est présenté en conférence de presse ce mardi au Camp Nou. Après la victoire 4-1 du PSG face au Barça, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l'entraîneur parisien a souligné le grand match de son équipe. Il a aussi évoqué Kylian Mbappé, stratosphérique.

Une qualification déjà acquise ?

Mauricio Pochettino : Parlons déjà de ce match avant d'évoquer la qualification. C'est une juste récompense par rapport à l'engagement que nous avons mis aujourd'hui. Pour continuer à grandir, il faut poursuivre le travail et récupérer au plus vite.

Mbappé sur une autre planète

Les grands footballeurs écrivent leur histoire. Ils évoluent match après match. Avec ce hat-trick, Kylian va être sous les projecteurs mais on n'avait aucun doute. On est devant un top mondial. Personne ne peut découvrir Mbappé. C'est un joueur énorme. Il est très content dans notre club. Il l'a dit, je l'ai dit aussi, nous sommes tranquilles. Après 40 jours, nous devons continuer à travailler pour atteindre les objectifs. Avant le match, il m'a demandé combien de fois j'avais gagné au Camp Nou. Je lui ai répondu une fois avec l'Espanyol. Et à la fin, ce soir, il m'a dit : 'bah voilà coach, ça fait deux'.

Le match parfait ?

Non, je ne pense pas que la perfection existe. Nous recherchons tous la perfection, on s'améliore mais il y a des choses qu'on peut mieux faire. Il y a beaucoup de choses à améliorer encore mais je suis content de mes joueurs. Ils ont fait un très grand match. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat et il faudra encore faire un très grand match dans trois semaines.

Le Barça vous a-t-il déçu ?

Je pense qu'il faut respecter le Barça. A 1-0, ils ont une occasion de faire le break. A 2-0, ça aurait été un autre match. Il faut rester prudent. Le Barça est un grd club avec des grands footballeurs.

Benjamin Quarez, au Camp Nou (Barcelone).