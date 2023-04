Barça : Ousmane Dembele, la très mauvaise nouvelle

L'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembele semblait avoir surmonté ses problèmes de blessure cette saison, mais....

Le problème musculaire dont il a souffert à la fin du mois de janvier semblait relativement insignifiant au départ, mais son absence s'est maintenant prolongée pendant près de trois mois.

Retour retardé pour Dembele

Cette semaine, le Français a repris l'entraînement avec le FC Barcelone, avec l'espoir de pouvoir apparaître brièvement contre l'Atlético de Madrid ce dimanche. Cependant, MD estime qu'il est peu probable qu'il revienne avant le match contre le Real Betis, la semaine suivante. Des tests de dernière minute seront effectués avant le match contre le Rayo Vallecano en milieu de semaine afin de déterminer l'état de son rétablissement.

Depuis la blessure de Dembele, le FC Barcelone n'est plus le même avec le ballon. Si Raphinha a été à l'origine d'un certain nombre de buts et de passes décisives, le Brésilien ne parvient pas à générer autant de danger ou d'occasions, ce qui a fait souffrir Robert Lewandowski et l'ensemble de l'équipe.