Le PSG veut faire un sale coup au Barça pour Nico Williams

Nico Williams, star de l'Athletic Club et de l'Espagne, risque de faire la une des journaux dans les semaines à venir

En effet, les spéculations vont bon train sur son transfert. Avec une clause libératoire de 58 millions d'euros, il est de notoriété publique qu'il est la cible numéro un du FC Barcelone.

Cependant, il a également été associé à Chelsea et au Paris Saint-Germain ces derniers temps, et Sport affirme que l'agent de Williams a reçu des "offres astronomiques" de l'Angleterre et de la France. L'agent de Williams a reçu des "offres astronomiques" de l'Angleterre et de la France. Ils ne citent pas les clubs, mais il serait surprenant que d'autres clubs français aient les moyens de faire une offre "astronomique".

Le quotidien catalan poursuit en affirmant que le FC Barcelone espère avoir la confirmation qu'il est revenu dans sa limite salariale cette semaine, ce qui l'aiderait à faire un geste pour Williams. Il va même jusqu'à dire qu'en interne, il a l'impression que c'est déjà le cas.

Ce n'est pas la première fois que le FC Barcelone se montre optimiste quant à sa situation économique et, par le passé, cela n'a pas toujours fonctionné comme il l'espérait. D'autres sources continuent d'affirmer que le FC Barcelone doit réaliser une vente avant de pouvoir envisager un transfert de Williams.