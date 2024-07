Le onze type de l’Euro 2024 avec deux Bleus

Deux jours après la finale, l’UEFA a dévoile l’équipe type de l’Euro 2024 ce mardi, avec la présence deux internationaux français.

Après un mois de compétition du côté de l’Allemagne, l’Euro 2024 a pris fin dimanche dernier. Après une cinquantaine de rencontres, c’est l’Espagne qui est montée sur le trône de l’Europe après sa victoire face à l’Angleterre (2-1). Deux jours après le sacre de la Roja, l’UEFA a rendu public, le onze type de la compétition et l’Equipe de France est bien représentée.

L’Espagne rafle tout

12 ans après son dernier sacre (2012), l’Espagne est de retour sur le toit de l’Europe. La Roja s’est offert le scalp des Three Lions en finale dimanche (2-1) pour s’adjuger le quatrième Euro de son histoire après 1964, 2008 et 2012. Logiquement, les hommes de Luis De La Fuente sont les mieux représentés dans l’équipe type de la compétition avec pas moins de six joueurs. Déterminant tout au long du tournoi, Marc Cucurella se place sur le côté gauche d’une défense à quatre.

Getty Images

Sacré meilleur joueur de l’Euro, Rodri tient sa place au milieu de terrain aux côtés de ses compatriotes, Fabian Ruiz et Dani Olmo. Tout comme la Roja lors de l’Euro, l’UEFA confie les deux côtés de l’attaque à Nico Williams et au meilleur jeune joueur du tournoi, Lamine Yamal.

Maignan et Saliba présents dans le onze de l’Euro 2024

Eliminée en demi-finale par l’Espagne justement (2-1), l’Equipe de France est la deuxième nation la mieux représentée avec deux joueurs. Ayant toujours gardé sa cage inviolée dans le jeu avant de croiser la Roja, Mike Maignan est le meilleur gardien de l’Euro aux yeux de l’UEFA. Révélation et grande satisfaction des Bleus en Allemagne, William Saliba est placé en défense centrale aux côtés du Suisse, Manuel Akanji.

Getty Images

Le flanc droit de la défense est confié à Kyle Walker, qui passe devant un certain Dani Carvajal. Au poste d’avant-centre, c’est Jamal Musiala qui a les faveurs de l’instance faitière du football européen au détriment des attaquants comme Cody Gakpo ou encore Georges Mikautadze.

L'équipe type de l’Euro 2024 selon l'UEFA :

Maignan - Walker, Akanji, Saliba, Cucurella - Rodri, Ruiz - Olmo - Yamal, Musiala, Williams.