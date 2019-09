Barça : le jeune Carles Aleñá réclame plus de considération

Interrogé sur sa situation personnelle au sein du FC Barcelone, Carles Aleñá n'a pas caché sa frustration.

Grand espoir du football espagnol, Carles Aleñá a bien l'intention de s'imposer avec son club formateur, le .

Mais ce pur produit de la Masia ne bénéficie pas d'un temps de jeu à la hauteur de ses ambitions personnelles. Très utilisé pendant la préparation estivale du club catalan, le milieu international espoir espagnol n'a disputé que le premier match du Barça, soldé par une défaite frustrante à Bilbao (0-1).

Une situation qui ne lui convient pas, comme il l'indique clairement dans des propos accordés à RAC1.

"Il n’y a aucune explication de mon remplacement après Bilbao. Aucun joueur aime ne pas être convoqué. C’est une décision prise par l’entraîneur et bien sûr, cela affecte le joueur. Je me retrouve avec des options pour me battre pour une place dans le onze", a-t-il tonné.

Carles Aleñá reste néanmoins optimiste pour la suite. "Je pense que tous les membres de l’équipe doivent être importants. Je suis convaincu à 100% que je peux remédier à cette situation et que le seul moyen d’avancer est de changer les choses. Je veux réussir au Barça".