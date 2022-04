Barça : Laporta s'explique sur l'invasion des supporters de Francfort

Le FC Barcelone jouait contre l'Eintracht Francfort en quart de finale retour de l'Europa League et le match était censé se dérouler à domicile.

Mais près de 30 000 supporters de l'Eintracht ont réussi à obtenir des billets pour le match à domicile, faisant de ce dernier un match presque à domicile, et Barcelone a perdu ce soir-là et au total.

L'Eintracht affrontera West Ham United en demi-finale.

"Le club n'est pas à blâmer mais il est le plus responsable", a déclaré Laporta dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

"Je veux remercier les membres et les fans de Barcelone qui ont assisté au match contre l'Eintracht car c'était Pâques. Je veux les remercier du fond du cœur.

"Mais je dois aussi m'excuser auprès d'eux car ils ont été dérangés par la présence massive de fans allemands.

" Le club n'a pas vendu de billets aux Allemands en dehors des 5 000 requis par l'UEFA. Plus de 27 201 demandes d'achat ont été tentées depuis l'Allemagne et le système a été débordé.

"Il y avait des agents non officiels, des groupes organisés et des spécialistes de la revente. Les mécanismes de contrôle étaient dépassés et inefficaces."