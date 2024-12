Barça, la sortie explosive de Lamine Yamal sur son retour

Barbastro vs FC Barcelone

L’ailier du Barça, Lamine Yamal, s’est exprimé, vendredi, sur son prochain retour sur les terrains.

Hormis la Premier League, tous les autres championnats sont à l’arrêt actuellement en raison de la trêve hivernale. Ces derniers reprennent service pour la plupart dès le 3 janvier prochain. Au Barça, on espère récupérer un Lamine Yamal en pleine forme pour la deuxième partie de saison. Conscient des attentes placées en lui, le jeune international espagnol a annoncé la couleur pour son retour, ce vendredi.

L’annonce forte de Lamine Yamal pour son retour

Leader de Liga pendant une bonne période, le Barça a dégringolé au classement ces dernières semaines. Après sa défaite contre l’Atlético Madrid lors de la 19e journée samedi dernier (1-2), le club catalan s’est retrouvé à la 3e place de Liga avec 38 points au compteur. Cependant, l’issue du choc contre les Colchoneros aurait peut-être pu être différente avec la présence de Lamine Yamal. L’ailier de 17 ans, auteur de 6 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, manquait à l’appel contre l’Atlético Madrid.

Lamine Yamal était, en effet, forfait après avoir subi un choc à la cheville droite lors de la défaite du Barça contre Leganés, le 15 décembre dernier (0-1). « C'est de la malchance, c'est à cause d'un coup que j'ai reçu à la cheville, ce sont des choses qui arrivent, ça peut arriver à n'importe qui », lance la pépite espagnole de 17 ans dans une vidéo publiée par le FC Barcelone, ce vendredi.

S’il sera indisponible pour trois ou quatre semaines, Lamine Yamal prend son mal en patience. Mais Lamine Yamal prévient : il sera monstrueux à son retour. « Je suis dans un processus de récupération dont je suis sûr que je reviendrai meilleur et avec plus d'envie. Je reviendrai plus fort que jamais », ajoute le champion d’Europe 2024. Le Barça aura besoin d’un Lamine Yamal en grande forme pour se remettre sur le droit chemin lors de la deuxième partie de saison.