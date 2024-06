Barça, la nouvelle mise au point de De Jong sur son avenir

Frenkie De Jong a fait une nouvelle mise au point sur son avenir au Barça, dimanche.

Le Barça va changer de visage la saison prochaine. Le premier changement sera sur le banc avec Hansi Flick, officialisé mercredi dernier comme nouvel entraineur du club. Le technicien allemand, qui a succédé à Xavi Hernandez, est venu avec ses propres idées et aurait même des plans pour le mercato. Ce qui suppose que l’ancien coach du Bayern Munich va demander de nouvelles recrues et devrait ainsi, se passer certains joueurs. Une décision qui pourrait toucher Frenkie De Jong, annoncé sur le départ depuis plusieurs mois par la presse catalane.

Frenkie De Jong veut rester au Barça

Frenkie De Jong n’est pas le meilleur ami des médias catalans. Depuis plusieurs mois, la presse catalane envoie l’international loin du Barça. Les blessures récurrentes du Batave cette saison n’ont pas arrangé les choses non plus. Alors que son départ était toujours possible surtout après le limogeage de Xavi, Frenkie De Jong a mis fin à toutes les spéculations, ce dimanche.

« Rester au Barça ? Oui, je suis très heureux à Barcelone avec ma famille, c'est sûr. Hansi Flick veut que je sois un joueur clé ? Je lui ai parlé, c'était bien, après l'Euro on verra comment ça se passe avec lui », a confié l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam au micro pour NOS.

De Jong prêt à faire des sacrifices pour l’Euro

En attendant de prendre une décision définitive sur son avenir, Frenkie De Jong est pleinement concentré sur l’Euro 2024 avec les Pays-Bas. Présent dans le même groupe que la France, la Pologne et l’Autriche, l’international néerlandais affirme qu’il aurait fait d’énormes sacrifices pour être en Allemagne, cet été.

« Je suis prêt à prendre des risques pour jouer l'Euro 2024 pour mon pays… mais le plus important est que cela ne devienne pas une blessure chronique à la cheville. Pour le moment, il ne semble pas que ce soit le cas, c'est pourquoi je n'ai pas été opéré », a ajouté De Jong.