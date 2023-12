Barça, la forte demande non négociable de Xavi à Vitor Roque

Nouveau joueur du FC Barcelone, Vitor Roque a rallié l’Espagne, notamment le Barça, depuis ce mercredi matin.

Alors qu’il était attendu au sein du club champion d’Espagne à l’été 2024, le FC Barcelone a anticipé la venue de Vitor Roque. En effet, depuis ce mercredi, le jeune attaquant brésilien de 18 ans a rejoint sa nouvelle formation pour une nouvelle aventure.

Roque évoque ses ambitions avec le Barça

Aussitôt venu ce mercredi, Vitor Roque n’a pas attendu longtemps avant de se mettre au travail. Le jeune Brésilien, après être présenté à Montjuic où il a effectué une séance de photos, il s’était entraîné avec le club culé. Profitant de sa présentation, le joueur de 18 ans dévoile ses ambitions.

« C’est un rêve devenu réalité. Je veux apprendre le plus possible avec tout le groupe, m’amuser et je veux toujours récupérer le ballon et marquer des buts. C’était un de mes rêves d’enfant et celui de ma famille. Pouvoir être ici aujourd’hui ne fait que me donner envie de gagner autant que possible et de pouvoir aider de toutes les manières possibles », a déclaré le désormais ex-attaquant de l'Athletico Paranaense.

La demande du Barça à Roque

Recruté à 30 millions d’euros, le FC Barcelone a des attentes envers Vitor Roque. Mais le club ne veut pas mettre de la pression à sa pépite, qui est vue comme l’avenir du club, Robert Lewandowski étant devenu un indésirable que l’on ne peut décrire. Le jeune joueur devrait porter le numéro de maillot 19 chez les Culés.

A en croire les informations de Sport, la direction catalane laisse les six premiers mois à Vitor Roque pour qu’il s’adapte à son nouvel environnement. L’accent sera essentiellement mis sur son intégration et sa compréhension du style de jeu imposé par l’entraîneur Xavi.

La seule chose qui sera demandée à Vitor Roque dès le premier jour en tant que joueur du Barça, c'est qu'il se donne à fond dans un pressing sans ballon. Cet aspect n'est pas négociable pour Xavi et c'est en fait là que commence tout le système défensif de l'équipe. La seule exigence qui sera transmise à Roque est qu'il s'implique pleinement pour faire pression sur la défense rivale à chaque fois qu'il dispose de minutes.