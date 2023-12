Vitor Roque débarque à Barcelone et choisit son numéro

La nouvelle recrue du FC Barcelone, Vitor Roque, est arrivée en fanfare dans la capitale catalane, où les Blaugrana l'ont fait défiler dans la ville.

En provenance de l'Athletico Paranaense, le FC Barcelone déboursera 30 millions d'euros pour ce joueur de 18 ans, mais il pourrait coûter jusqu'à 31 millions d'euros de plus en termes de variables.

L'attaquant brésilien est arrivé mercredi matin à l'aéroport et s'est immédiatement mis au travail, en se faisant emmener à Montjuic pour une séance de photos.

Le jeune homme de 18 ans arrive avec un poids d'attentes sur les épaules, beaucoup s'attendant à ce qu'il soit le successeur à long terme du rôle de numéro 9 actuellement occupé par Robert Lewandowski. Le FC Barcelone ayant statistiquement raté plus d'occasions que n'importe quelle autre équipe des grands championnats européens, de nombreux supporters espèrent qu'il aura un impact immédiat sur l'équipe.

Selon Jijantes, Roque portera le numéro 19, évitant ainsi le numéro 10 laissé vacant par Ansu Fati. L'entraîneur Xavi Hernandez sera également satisfait de cette décision, puisqu'il a déjà déclaré qu'il ne fallait pas exercer de pression excessive sur lui. Roque vient de se remettre d'une blessure et n'est manifestement qu'un adolescent. Xavi aura fort à faire pour le protéger des regards de Can Barca.