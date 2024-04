Barça, l'annonce énigmatique de Xavi sur l'avenir de De Jong

L’entraineur du Barça, Xavi, a fait une annonce étonnante sur l’avenir de Frenkie De Jong, dimanche.

Le Barça va finir la saison sans trophée. Eliminé des coupes nationales et de la Ligue des Champions, le club blaugrana fait une croix sur ses espoirs de remporter la Liga après sa défaite face au Real Madrid le weekend dernier. Les Catalans se projettent désormais sur la saison prochaine où ils pourraient se retrouver sans un certain Frenkie De Jong. Xavi s’est d’ailleurs prononcé sur l’avenir de l’international néerlandais ce dimanche.

Le nouvel objectif du Barça pour la fin de saison

3e au classement provisoire, le Barça (70pts) n’espère plus rien en Liga cette saison. La défaite lors du classico dimanche dernier a en effet relégué les Blaugranas à 14 points du Real Madrid (1er, 84pts). Une situation qui contraint le club à revoir ses ambitions pour cette fin de saison. Désormais, le Barça vise la deuxième place de Liga qui lui permettrait de se qualifier pour la Supercoupe d’Espagne la saison prochaine.

« Nous devons atteindre la deuxième place pour participer à la Supercoupe. Le Valence de Baraja est un bon rival, Baraja fait un excellent travail. Nous nous sommes très bien entraînés, j'ai vu l'équipe très impliquée. Les joueurs veulent gagner. Je suis excité, et avec toute l'énergie du monde. Beaucoup d'envie, d'énergie et d'enthousiasme, finir avec de bons sentiments et terminer deuxième. Je l'ai déjà dit », a déclaré Xavi en conférence de presse en marge du choc contre Valence, lundi (21h).

Xavi botte en touche pour l’avenir de De Jong

Cependant, le Barça pourrait démarrer la saison prochaine sans Frenkie De Jong. Blessé lors du classico contre le Real Madrid, le milieu de terrain néerlandais a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs azulgranas puisqu’il ne retrouvera plus les terrains cette saison. En effet, la presse catalane a relancé les rumeurs sur un intérêt du Bayern Munich pour l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. Interrogé à ce sujet, Xavi a préféré montrer l’importante qu’a Frenkie De Jong à ses yeux.

« Pour moi, de Jong est un joueur clé. Rien n'a changé, il est vraiment crucial pour moi. Il n'a pas eu de chance avec de nombreuses blessures mais son niveau a toujours été excellent, je considère Frenkie comme un joueur crucial », a confié le technicien espagnol.