Barça - Koeman ne regrette pas le départ de Suárez

L'entraîneur blaugrana ne regrette pas sa décision d'avoir montré la sortie à l'Uruguayen, et espère des renforts malgré les difficultés économiques.

La grande réussite de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid depuios son arrivée en provenance de Barcelone l'été dernier ne dérange pas Ronald Koeman.

C'est du moins ce que l'entraîneur a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match contre samedi : "Est-ce que je regrette le départ de Suarez ? Non. J'ai toujours souligné ses qualités", a insisté le technicien néerlandais.

"C'était une décision de sa part et de celle du club. Son sort a été différent. On ne peut pas comparer une équipe comme l'Atlético avec la nôtre. Ils concèdent peu de buts et parfois un seul suffit."

L'entraîneur du club catalan, en revanche, a reconnu qu'il avait besoin de renforts. "Nous voulons renforcer l'équipe, a-t-il assuré. Avant d'ajouter : Si personne ne vient, c'est à cause du club, de l'argent.

"La seule chose que j'ai faite avec Ramon Planes, c'est de préparer l'avenir. Nous parlons des jeunes et des postes qui doivent s'améliorer en qualité. Nous avons un plan, mais c'est le nouveau président qui doit décider."

Pour le déplacement de ce dimanche sur la pelouse de Huesca, Koeman pourra toutefois compter sur le retour de Lionel Messi, laissé au repos cette semaine lors du nul concédé contre (1-1).

Un retour important de la part d'un joueur qui "se sent bien et n'a pas de problèmes de cheville", à en croire son entraîneur, qui espère qu'il pourra faire une nouvelle fois la différence pour des Blaugrana qui n'ont plus guère le droit à l'erreur q'ils veulent continuer à croire au titre, eux qui ont onze points de retard sur le (vainqueur samedi du , 2-0), avec deux matchs à disputer en plus.

Enfin, Koeman a également eu des mots pour Philippe Coutinho, qui sera absent pour les trois prochains mois côté catalan. "Pour moi, Philippe a toujours été important, maintenant il doit se rétablir. C'est une absence importante. Nous devrons voir comment nous pouvons traiter sa blessure." En attendant, il faudra se passer de ses services pour tenter de recoller au classement.