Barça, Philippe Coutinho va manquer trois mois de compétition

Opéré avec succès du ménisque gauche, le milieu de terrain brésilien sera éloigné des terrains pour les trois prochains mois.

Ansu Fati, Ousmane Dembélé et maintenant Philippe Coutinho. Dans le dur depuis le début de la saison, le n’est, il est vrai, pas franchement verni par les blessures notamment offensivement. Orphelin de Luis Suarez, parti s’éclater à l’ , le Barça comptait s’appuyer sur ses ailiers pour accompagner Antoine Griezmann et Lionel Messi. C’est finalement Martin Braithwaite qui s’est imposé, grâce aux circonstances, comme le troisième larron de l’attaque barcelonaise.

Si Dembélé a fait son retour à la compétition ces derniers jours, Ansu Fati est toujours sur le flanc après son opération au ménisque au début de la saison et vient d’être rejoint par Coutinho. Touché contre mardi dernier, le Brésilien est passé par la case opération, ce samedi. Comme annoncé par le club, l’ancien de souffre d’une blessure au ménisque gauche et ne reviendra pas avant un certain temps.

"Le joueur de l'équipe première Philippe Coutinho a été opéré avec succès ce samedi 2 janvier pour une blessure au ménisque externe de son genou gauche. Le temps de congé approximatif sera de trois mois", dévoile le communiqué médical des Blaugranas.

L’année commence mal pour Coutinho qui avait déjà manqué quatre rencontre à la fin du mois d’octobre suite à un claquage. Alors que la presse espagnole annonçait que le Barça pourrait profiter d’une absence de quatre à cinq mois du Brésilien pour ne pas le voir disputer 100 matches avec le club et ainsi éviter de payer 20 millions d’euros en plus à Liverpool, Coutinho aura donc la possibilité de franchir cette barre symbolique avant la fin de la saison et un possible départ, lui qui affiche 90 rencontres au compteur.

Une chose est sure avec cette absence de trois mois, le champion d’Europe en titre est dores et déjà forfait pour la double confrontation contre le PSG, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.