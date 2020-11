Barça - Koeman : "Griezmann se sent plus libéré"

L'entraîneur blaugrana s'est félicité de la belle prestation d'Antoine Griezmann, auteur d'un superbe but contre Osasuna.

Troisième but de la saison en pour Antoine Griezmann ce dimanche au coeur d'une prestation réussie des Blaugrana contre Osasuna. Déjà buteur cette semaine à Kiev en , l'attaquant français a également délivré une passe décisive à destination de Philippe Coutinho et reçu les félicitations de son entraîneur, Ronald Koeman.

"Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Il a toujours travaillé au maximum, mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu cette efficacité", s'est félicité le coach batave au coup de sifflet final d'une rencontre qui voit ses joueurs de retour dans la première partie du tableau de la .

"Grâce à ses mouvements, il a trouvé plus de liberté, plus d'espaces, et il a marqué un grand but. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi. Il se sent plus libéré, plus à l'aise sur le terrain, c'est positif."

Un Koeman qui a également évoqué l'hommage rendu par Lionel Messi à Diego Maradona en révélant un maillot de Newell's Old Boy sous sa tunique du Barça. "C'était un grand moment", a-t-il réagi.

"L'action, le but de Leo, son geste dédié à Maradona... C'était quelque chose de très grand. En tant qu'Européens, on ne se rend pas compte de la dimension de Maradona en ."

Déjà qualifié en huitièmes de finale de Ligue des champions, le Barça va devoir enchaîner les prestations pour tenter de réduire l'écart avec la tête du classement/

"C'est une situation qui reste encore compliquée, car on a toujours quelques points de retard, a encore déclaré Koeman. Notre calendrier (de Liga) jusqu'à la fin de l'année est compliqué, avec six matches dont quatre à la maison. On n'a plus le droit de faiblir."

Lionel Messi et ses copains croiseront notamment la route du leader, la , le 16 décembre prochain, ainsi que Valence, trois jours plus tard. Il faudra ensuite continuer à jouer pendant les fêtes cette saison, le championnat espagnol ayant fait le choix de ne pas s'interrompre après un début de saison repoussé pour cause de Covid-19.