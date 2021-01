Barça, Joan Laporta va "soumettre une proposition convaincante" à Messi

Candidat à la présidence du Barça, Laporta estime être en mesure de pouvoir convaincre Messi de rester s'il est élu.

En annonçant qu’il ne prendrait une décision qu’à la fin de la saison, Lionel Messi n’a pas coupé court aux rumeurs d’un départ. Libre de discuter avec n’importe quelque club depuis le 1er janvier 2021, l’Argentin est maître de son destin mais ne compte pas se précipiter.

Il faut dire que la première partie de saison des Blaugrana n’inspirent pas à l’optimisme pour convaincre le sextuple Ballon d’Or de continuer l’aventure dans son club de toujours. Messi l’a avoué lui-même, "il sera compliqué de ramener le club au niveau auquel il était."

En plus de traverser une crise sportive, le Barça est touché par une crise institutionnelle depuis des mois. Face à la pression des supporters, Josep Maria Bartomeu a donné sa démission et le poste de président est désormais vacant pour encore quelques jours (élection le 24 janvier prochain). Si Carles Tusquets assure l’intérim, ils sont nombreux à candidater dont un ancien président du club, Joan Laporta.

Laporta : "Si je donne ma parole, je la tiens"

Sous sa présidence entre 2003 et 2010, le Barça a retrouvé ses lettres de noblesse et s’est imposé comme une référence mondiale avec Pep Guardiola comme coach mais aussi les purs produits de la Masia comme Xavi, Iniesta et surtout Messi comme cadres. En pleine campagne et considéré comme favori, Laporta fait de la prolongation de la Pulga une priorité s’il vient à être élu.

"Il a dit qu'il attendrait jusqu'à la fin de la saison (pour prendre une décision, ndlr) et cela nous donne du temps pour lui soumettre une proposition convaincante", a-t-il estimé. En cette période de campagne et d’annonce, chaque voix est bonne à prendre et l’avenir de Messi est un réel sujet.

Malgré la concurrence de Victor Font avec Xavi comme pièce principale du projet, Laporta estime que son passé à la présidence du Barça et sa relation avec Messi sont des atouts non négligeables pour un futur catalan rayonnant.

"J'ai de la crédibilité auprès de Leo. Il m'a toujours dit que tout ce que je lui ai promis s'est réalisé. Il sait que si je donne ma parole, je la tiens."