Barça : Hansi Flick écarte une star contre Getafe (Officiel)

Getafe vs FC Barcelone

Le Barça dévoile son groupe pour le déplacement à Getafe avec des choix marquants d’Hansi Flick. Découvrez les surprises dans ce groupe.

Après la qualification pour les quarts de finale en Coupe du Roi, le FC Barcelone est de retour en Liga avec un match contre Getafe ce samedi soir à 21h. Hansi Flick a révélé la liste des joueurs sélectionnés pour cette rencontre comptant pour la 20ᵉ journée. Plusieurs retours marquent cette sélection, mais des absences notables retiennent également l’attention.

Christensen revient, Ansu Fati absent

La grande nouveauté est la présence d’Andreas Christensen, remis de sa blessure au tendon d’Achille après cinq mois d’absence. Une excellente nouvelle pour les Catalans qui récupèrent un défenseur clé à l’approche d’une période cruciale. En revanche, Ansu Fati, de plus en plus proche d’un départ avant la fin du mercato hivernal, n’a pas été retenu.

Dani Olmo et Pau Victor, désormais réinscrits, figurent dans le groupe. Les jeunes talents Gavi, Pedri et Lamine Yamal seront aussi de la partie, apportant de la créativité et de l’énergie face à Getafe.

Le groupe du Barça contre Getafe

Cubarsí, ⁠Balde, R. Araujo, ⁠Gavi, Ferran, Pedri, ⁠Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, ⁠Christensen, Fermín, M. Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, Olmo, F. De Jong, Kounde, Eric, Szczęsny, Astralaga, H. Fort et Gerard Martín.