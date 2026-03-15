Barça : Flick a un plan pour Gavi

C'est l'objectif affiché par l'entraîneur Hansi Flick, qui a toutefois reconnu, lors de sa conférence de presse d'avant-match (via Diario AS), que la tâche ne sera pas aisée face à une équipe de Séville qui s'était imposée 4-1 lors du match aller.





« Il nous reste trois matchs cette semaine, et notre objectif est de les jouer tous les trois à domicile et de les remporter. Séville a des atouts, ils nous ont battus la dernière fois, ils exercent un pressing haut. Mais demain, nous voulons gagner avec conviction. »





Flick : Ravi du retour de Gavi





La grande nouvelle pour le FC Barcelone avant le match contre Séville est le retour de Gavi, qui a reçu le feu vert médical du staff technique. Flick est ravi d'accueillir à nouveau le milieu de terrain de 21 ans, tout en soulignant que la gestion de son temps de jeu sera cruciale dans les semaines à venir.





« C'est bon de le revoir sur le terrain. On l'a vu à l'entraînement et j'ai été satisfait de ses performances, mais il faut le gérer. Il faut y aller progressivement. On sait aussi qu'il aura du temps de jeu et qu'il a encore de belles années devant lui. Je suis très heureux de son retour.





Il a la bonne attitude, il a confiance en son corps et en son jeu… On connaît tous Gavi, j'adore son intensité et ce qu'il apporte à l'équipe. »





Flick satisfait de la réaction après la déroute face à l'Atlético Madrid





La saison du FC Barcelone a failli dérailler après une défaite 4-0 face à l'Atlético Madrid en Coupe du Roi, mais les Catalans ont enchaîné quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Flick s'est dit satisfait de la manière dont son équipe a rebondi après cette soirée difficile au Riyad Air Metropolitano.





« Une défaite contre l'Atlético est parfois une dure leçon, mais nous avons appris de nos erreurs. Nous avons disputé quatre matchs ces onze derniers jours, et il faut tenir compte du fait que certains joueurs reviennent de blessure et ont besoin de temps. Pedri, Raphinha et Marcus (Rashford) sont en forme. Aucun de ces matchs n'a été facile, ils ont tous été très intenses. Nous avons bien joué et nous avons de jeunes joueurs qui doivent encore progresser. »