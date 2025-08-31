Barça : Fermin Lopez, c'est terminé

Chelsea fait tout son possible pour recruter le milieu offensif de 22 ans, après avoir laissé passer l'ancien joueur vedette de La Masia, Xavi Simons, chez son rival londonien, Tottenham Hotspur.

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Chelsea a intensifié ses efforts pour recruter Fermin en début de semaine, en soumettant une offre initiale à Barcelone. Celle-ci a été refusée, les Catalans, qui souhaitent conserver les services de l'international espagnol, demandant 90 millions d'euros pour une vente en cette fin d'été.

Barcelone ne souhaite absolument pas vendre Fermin, mais s'il demande à partir, le club sera ouvert à un accord avec Chelsea, mais uniquement à ses conditions. Son départ résoudrait leurs problèmes d'enregistrement et ouvrirait également la porte à une éventuelle signature tardive.

Selon MD, Fermin – qui devrait faire une déclaration publique concernant son avenir prochainement – ne souhaite pas quitter Barcelone pour le moment, même si des proches espèrent le voir rejoindre Chelsea, les conditions économiques et sportives étant jugées très attractives.

Par ailleurs, Sport rapporte que Barcelone s'inquiète de plus en plus du manque de clarté sur la situation. Il reste moins de 72 heures avant la clôture du mercato estival, et pourtant, personne au sein du club ne sait avec certitude si Fermin restera ou partira.

Pour l'instant, l'évolution de la situation concernant Fermin reste incertaine. Il joue actuellement à Barcelone, mais d'ici mardi, il pourrait très bien rejoindre Stamford Bridge sous les couleurs de Chelsea, même si cela reste à clarifier.