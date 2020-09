Barça - Farré : "L'interview de Messi a accéléré la pression pour la réforme"

Selon le candidat à la présidence du Barça, l'interview accordée à Messi à Goal n'a fait qu'accentuer la pression mise sur le président Bartomeu.

Candidat à la présidence du , Jordi Farré admet que la récente interview de Lionel Messi a contribué à renforcer l'élan en faveur d'un vote de défiance contre le conseil d'administration actuel du club. Dans une conversation exclusive avec Goal, Messi avait révélé qu'il resterait au Camp Nou cette saison, mais a critiqué le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, pour avoir rompu sa parole sur le fait de le laisser partir, comme convenu, à la fin de la saison dernière.



Ces commentaires n'ont fait qu'accroître la pression sur Bartomeu, Farré a fait pression pour un vote de censure au sein du club, ce qui permettrait la tenue d'une élection présidentielle d'ici la fin de cette année. Barcelone étant également actuellement en difficulté financièrement, Farré est catégorique sur le fait qu'un changement est nécessaire dans les plus brefs délais et admet que les récents commentaires de Messi ont contribué à accélérer sa cause.

"Possible de le convaincre de signer une nouvelle prolongation"

"Messi a dit qu'il n'y avait pas de projet et le conseil lui a menti, tous les 'socios' devraient signer la motion de censure", a déclaré Farré à Goal. "La collection de signatures s'est précipitée après les citations de Messi à Goal, le rythme a doublé après cela, peut-être qu'il aurait dû utiliser une autre stratégie mais l'important est qu'il reste et je pense toujours qu'il est possible de le convaincre de signer une nouvelle prolongation de contrat", a ensuite ajouté l'Espagnol.





"La situation financière [à Barcelone] est très dangereuse car il y a une dette de 800 millions d'euros et beaucoup d'obligations de paiement. Griezmann a été payé grâce à un fonds privé et le FCB ne commencera pas à rembourser avant 2021, par exemple. Le nouveau projet Camp Nou doit être arrêté dans un contexte de crise financière et personne ne sait quand les supporters seront autorisés à revenir au stade de toute façon. Nous espérons avoir toutes les signatures pour la motion de censure d'ici le 17 septembre. Si nous le faisons, il y aura un référendum dans 30 jours et si le résultat est contre Bartomeu, l'élection devrait avoir lieu vers le 5 décembre 2020".

Pour rappel, était le club le plus étroitement lié à une arrivée de Lionel Messi en cas de départ, mais Farré a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas de la perspective de rivaliser avec le club financièrement. "Je n'ai pas peur des clubs comme Man City grâce au FFP (Financial Fair Play), le budget du FCB est toujours le plus élevé du monde du football et ces clubs ne pourront pas avoir les mêmes revenus que le FCB", a-t-il déclaré, confiant.