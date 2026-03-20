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Barça : et si Lewandowski restait ? L'incroyable rebondissement !

Plus tôt cette semaine, après sa réélection, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré être favorable à la prolongation de contrat de Lewandowski, tout en laissant la décision finale au directeur sportif Deco.

Selon la Cadena SER, le Barça envisage de lui proposer un nouveau contrat assorti d'une réduction de salaire. Le club catalan le compare à Cristhian Stuani à Gérone, qui, ces trois dernières saisons, est entré en jeu en fin de match lorsque son équipe avait besoin d'un but.


L'impact de Cristhian Stuani


Malgré seulement 4 192 minutes de jeu ces trois dernières années et demie, Stuani a été impliqué dans 44 buts, soit en moyenne un but toutes les 95 minutes. À 39 ans, l'Uruguayen a deux ans de plus que Lewandowski et compte quatre buts en 291 minutes.


Cependant, alors que le FC Barcelone s'intéresse de près à Julian Alvarez cet été et que Lewandowski devrait se voir proposer un nouveau contrat, l'avenir de Ferran Torres est incertain. Selon Cadena SER, Torres a été placé sur la liste des transferts à presque chaque mercato depuis son arrivée, mais il a refusé toutes les offres pour rester à Barcelone. Il a également constitué une alternative sérieuse à Lewandowski et a prouvé qu'il pouvait marquer des buts. Cependant, les efforts de Hansi Flick pour remettre Lewandowski en forme ne sont pas du goût de Torres.

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