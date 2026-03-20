Barça : et si Lewandowski restait ? L'incroyable rebondissement !

Selon la Cadena SER, le Barça envisage de lui proposer un nouveau contrat assorti d'une réduction de salaire. Le club catalan le compare à Cristhian Stuani à Gérone, qui, ces trois dernières saisons, est entré en jeu en fin de match lorsque son équipe avait besoin d'un but.





L'impact de Cristhian Stuani





Malgré seulement 4 192 minutes de jeu ces trois dernières années et demie, Stuani a été impliqué dans 44 buts, soit en moyenne un but toutes les 95 minutes. À 39 ans, l'Uruguayen a deux ans de plus que Lewandowski et compte quatre buts en 291 minutes.





Cependant, alors que le FC Barcelone s'intéresse de près à Julian Alvarez cet été et que Lewandowski devrait se voir proposer un nouveau contrat, l'avenir de Ferran Torres est incertain. Selon Cadena SER, Torres a été placé sur la liste des transferts à presque chaque mercato depuis son arrivée, mais il a refusé toutes les offres pour rester à Barcelone. Il a également constitué une alternative sérieuse à Lewandowski et a prouvé qu'il pouvait marquer des buts. Cependant, les efforts de Hansi Flick pour remettre Lewandowski en forme ne sont pas du goût de Torres.