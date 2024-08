Barça, énorme rebondissement pour un cadre

Retournement de situation pour l’avenir d’un cadre du Barça.

Le Barça lance sa saison ce samedi soir avec un choc contre Valence à l’occasion de la première journée de Liga. Un match qui a démarré sans le recrue phare de l’été, Dani Olmo qui est d’ailleurs le seul renfort estival du club catalan. Mais alors que le club a besoin d’argent pour se renforcer davantage, un taulier du Barça a pris une décision surprenante pour son avenir en Catalogne.

Le Barça bloqué sur le marché des transferts

Avec l’arrivée de Hansi Flick sur son banc cet été, le message du Barça est clair. Le club compte retrouver le sommet de la Liga voire de l’Europe, cette saison. Mais cela ne pourra pas être possible sans que le club ne se renforce à certains postes clés. Pourtant, le Barça ne dispose pas d’assez de moyens financiers pour faire des folies sur le marché des transferts.

Et même si elle a déboursé environ 50 millions d’euros pour s’offrir Dani Olmo, la direction catalane est bloquée sur ses autres dossiers notamment Nico Williams et N’Golo Kanté. Une situation que pourrait aider le Barça à régler, Ilkay Gundogan. Alors qu’il était contre un départ dans un premier temps, l’international allemand vient de changer d’avis.

Ilkay Gundogan veut quitter le Barça

Dans le viseur de l’Arabie Saoudite et des clubs turcs comme Fenerbahçe et Galatasaray, Ilkay Gundogan avait décider d’aller au bout de son contrat avec le Barça. Mais la presse espagnole annonce ce samedi que la situation ne serait plus la même. Selon Sport, l’ancien milieu de terrain de Manchester City aurait finalement décidé de quitter le Barça et en aurait même déjà informé la direction catalane.

Ecarté du déplacement à Valence en raison d’une blessure selon la version officielle du club blaugrana, cette nouvelle pourrait faire germer des doutes sur les vraies raisons de l’absence d’Ilkay Gundogan, ce samedi.