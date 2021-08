Barça : Enfin ! Pedri a pris du repos

Après avoir vécu une saison interminable et spectaculaire, Pedri se repose enfin !

Pedri a enfin fait une pause. Le jeune homme de 18 ans a vécu l'une des années les plus intenses que l'on puisse imaginer.

Le jeune prodige du Barça est entré dans l'équipe première du FC Barcelone au début de la saison dernière avant de jouer presque chaque minute de la campagne de la Roja à l'Euro 2020. Il a ensuite participé aux Jeux olympiques avec l'Espagne, où il a été omniprésent lors de la qualification de son équipe pour la finale.

Beaucoup ont critiqué le calendrier de Pedri, l'adolescent jouant un rôle majeur dans trois tournois sur 12 mois. Seuls Richarlison, d'Everton et du Brésil, et son coéquipier espagnol Pau Torres, qui joue à Villarreal, affichent des chiffres similaires, mais tous deux ont 24 ans et sont nettement plus développés physiquement.

Pedri a étonné tout le monde par ses performances cette saison. L'enfant des îles Canaries s'est hissé au plus haut niveau du football européen, malgré un calendrier très chargé.

Le FC Barcelone lui a accordé deux semaines de congé pour se reposer et récupérer, et il a posté une photo de lui se relaxant au soleil pour prouver qu'il prend enfin un repos bien mérité.

Tous les amoureux du football espagnol seront heureux de constater que Pedri a levé le pied. Car le plus gros défi à venir pour le jeune prodige international espagnol, c'est de faire oublier Lionel Messi, parti au PSG. Et pour y parvenir, il faut savoir gérer ses efforts.