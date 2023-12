Barça : Deux anciens du PSG ciblés pour remplacer Gavi

Orphelin de son jeune milieu de terrain espagnol, Gavi, le FC Barcelone cible deux anciens cadres du PSG pour combler le vide.

Le FC Barcelone devra renforcer son entrejeu lors du prochain mercato hivernal. Diminué par l’absence de Gavi, blessé pour une longue durée, le club champion d’Espagne aurait coché les noms de deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain pour cet hiver.

Saison terminée pour Gavi

Lors de la trêve internationale du mois de novembre, Pablo Martín Páez Gavira, plus connu sous le nom de Gavi, a été obligé de quitter les terrains après seulement 26 minutes jouées contre la Géorgie. Si la Roja s’était imposée 3-1 devant les Géorgiens, le milieu de terrain du FC Barcelone n’a pas pu vivre tous les instants de la victoire avec sa sélection lors de ce match de la dixième journée des éliminatoires de l’Euro 2024.

Quelques heures après sa blessure, le Barça, dans une note officielle, avait donné des nouvelles de son joueur. « Le joueur présente une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. (…) Mauvaise nouvelle pour le Barça. Les examens réalisés sur le joueur de l’équipe première Gavi ont confirmé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Il subira un traitement chirurgical dans les prochains jours. Un nouveau communiqué médical sera émis par la suite », pouvait-on lire dans la note officielle du club catalan.

Getty Images

Deux anciens Parisiens pour remplacer Gavi ?

Victime d’une « rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe », Gavi ne rejouera plus cette saison et devrait même manquer l’Euro 2024 avec l’Espagne. Face à une telle situation, le Barça pense à recruter des renforts offensifs, notamment au milieu de terrain, pour combler le vide laissé par le jeune milieu de terrain international espagnol (27 sélections, 5 buts).

Getty

A en croire les informations de Sport, deux joueurs passés par le Paris Saint-Germain sont dans le viseur des dirigeants catalans pour pourvoir ce poste. Il s’agit en effet de l’actuel milieu de terrain de la Juventus et des Bleus, Adrien Rabiot, et l’Italien, qui a quitté le PSG cette saison pour le Qatar, Marco Verratti.

(C)Getty Images

En conférence de presse, mardi, avant le match contre Almeria, l’entraîneur espagnol, Xavi Hernandez, confie que le FC Barcelone devra recruter au poste de Gavi. « Nous avons besoin d’un autre Gavi mais c’est difficile », avait déclaré Xavi, mardi avant le match contre Almeria, ce mercredi.