Barça : déçu, Xavi fait une grande promesse

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a de nouveau évoqué la possibilité de son départ s'il terminait la saison sans trophée.

L'Athletic Club a battu Barcelone en prolongation en quart de finale de la Copa del Rey, s'imposant 4-2. Barcelone n'a plus qu'à se battre pour la Ligue des champions et la Liga, dont le sommet est à huit points. Xavi a déclaré peu après le match qu'ils n'étaient pas loin d'obtenir un résultat face au club basque, même si son équipe a manqué d'essence.

La promesse de Xavi

"Lorsque le tirage a été annoncé, j'ai déjà dit que nous n'avions pas eu de chance, car un match à San Mames est toujours très difficile. Nous avons pris l'avantage au tableau d'affichage en encaissant le premier but et nous avons même eu le but de la victoire sur la dernière occasion de Lamine avant la prolongation. Il faut reconstruire à partir de samedi, penser à la Liga, à la Ligue des Champions et y participer. Nous pouvons être fiers, au moins nous avons essayé jusqu'à la fin", a-t-il déclaré à MD.

Au début du mois, Xavi n'avait pas caché que si le FC Barcelone ne gagnait rien, ou s'il sentait que l'équipe ne lui répondait plus, il partirait à la fin de la saison. Un sujet qu'il a de nouveau abordé lors de sa conférence de presse. "Ce que j'ai dit, c'est que je devrai partir si je ne gagne pas de titres, ou si nous ne sommes pas compétitifs. Vous tirez la sonnette d'alarme, mais vous faites des sondages pour savoir si je resterai entraîneur ou non. Lorsque vous ne gagnez pas, l'entraîneur est pointé du doigt. Aujourd'hui, nous nous sommes battus pour un titre, mais en fin de compte, c'est la même chose dans tous les grands clubs. Si, à la fin de la saison, nous ne sommes pas à un niveau compétitif, je partirai". Auparavant, il avait fait part de sa fierté, avant de déclarer que l'avenir était prometteur : "Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère, que je sois là ou pas. Il y a un avenir".