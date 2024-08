Barça, Hansi Flick monte le ton sur ses dirigeants

FC Barcelone vs Athletic Bilbao

L’entraineur du Barça, Hansi Flick, a haussé le ton sur la direction après le départ d’Ilkay Gundogan, vendredi.

Hansi Flick était présent en conférence de presse, vendredi, en marge du choc contre l’Athletic Bilbao, samedi. Une rencontre que ne disputera pas Ilkay Gundogan, qui a quitté la Catalogne, ces dernières heures. Le technicien allemand a profité de sa présence face aux médias pour envoyer un message à ses dirigeants alors que Dani Olmo a peu de chances de faire ses débuts avec le Barça, samedi.

Hansi Flick regrette le départ de Gundogan

Le Barça est dans une situation compliquée en ce début de saison. S’ils ont commencé la saison par une victoire contre Valence samedi dernier (1-2), les Blaugranas ne sont toujours pas en règle avec le fair-play financier. C’est d’ailleurs ce qui explique le non-enregistrement de Dani Olmo ainsi que le départ d’Ilkay Gundogan, de retour à Manchester City vendredi. Un départ que regrette Hansi Flick qui comptait sur l’Allemand pour cette saison.

Getty

« Après le match contre Valence, je me posais déjà cette question. J'ai déjà dit que nous avions eu une conversation et je pensais qu'il allait nous aider, mais il a changé d'avis cette semaine. Cela arrive. Je le connais en tant que joueur et en tant que personne. Je ne peux que dire de bonnes choses à son sujet. C'était un joueur fantastique pour le Barça », se désole l’ancien sélectionneur de l’Allemagne.

Hansi Flick met la pression à ses dirigeants pour Dani Olmo

Malgré le départ d’Ilkay Gundogan, le Barça n’est toujours pas en mesure d’enregistrer Dani Olmo en Liga. Le club catalan devra encore libérer de l’espace dans sa masse salariale avant de pouvoir intégrer sa recrue phare de l’été. Interrogé à propos, Hansi Flick a d’abord indiqué que ce n’était pas son travail avant d’envoyer un message à ses dirigeants.

Getty Images

« Ce n'est pas mon travail. (…) Il a très bien travaillé avec l'équipe cette semaine. J'aime ce que nous voyons par rapport à Dani, il est prêt à jouer. Nous l'attendons. J'espère qu'il sera dans l'équipe et qu'il pourra nous aider. Il sera très positif. Il est fantastique. Je le vois à l'entraînement. Ce qu'il fait est incroyable. J'espère qu'il sera disponible le plus tôt possible », a lâché l’entraineur du Barça.