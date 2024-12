Barça - Atlético Madrid : Diffusion TV et en clair, meilleur streaming et compos probables

FC Barcelone vs Atlético Madrid

Comment regarder le match de Liga entre le Barça et l'Atlético : heure, diffusion TV et streaming, ainsi que les infos sur les deux équipes

C’est une rencontre au sommet qui aura lieu ce soir au stade olympique Lluís Companys. Le Barça et l’Atlético, co-leaders de la Liga avec 38 points, s’affrontent pour s’emparer de la première place avant les fêtes de Noël. Une victoire offrirait au vainqueur le trône de la Liga pour les vacances. En cas de match nul, le Real Madrid pourrait en profiter, à condition qu’il gagne son match et devienne ainsi champion d’automne.

Au niveau du classement, les deux équipes sont en haut, mais leur dynamique actuelle est bien différente. Le Barça de Hansi Flick, marqué par des performances irrégulières et des blessures, semble en perte de vitesse. En effet, le club catalan a perdu contre Las Palmas et Leganés lors de ses deux derniers matches à domicile, laissant transparaître des failles défensives inquiétantes et une incapacité à imposer son jeu face à des équipes supposées moins fortes.

De son côté, l’Atlético de Diego Simeone affiche une forme impressionnante. Après avoir trébuché en début de saison, les Colchoneros enchaînent désormais les performances solides et arrivent à Montjuïc avec la ferme intention de frapper un grand coup face à un rival direct.

Une opposition de styles

Pour le Barça, la tâche s’annonce compliquée. Avec un secteur offensif diminué, Flick devra jongler entre la gestion des blessures et l’urgence de retrouver de l’efficacité devant le but. Lamine Yamal, un des jeunes talents les plus prometteurs du Barça, est totalement indisponible pour ce match en raison d’une blessure à la cheville qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Cette absence oblige Flick à explorer d’autres options, notamment en titularisant Ferran Torres en attaque ou en repositionnant Raphinha pour renforcer l’aile droite.

En face, l’Atlético semble avoir trouvé la bonne formule. Simeone, qui n’a jamais gagné face au Barça en déplacement, espère que la dynamique actuelle de son équipe fera la différence. Avec une défense toujours aussi imperméable, un milieu de terrain qui combine puissance et créativité, et des attaquants en pleine forme comme Griezmann, les Madrilènes abordent cette rencontre avec une confiance solide et un collectif bien rodé.

La meilleure défense contre la meilleure attaque

L’Atlético, avec seulement 10 buts encaissés depuis le début de la saison, affiche la meilleure défense de la Liga. Ce chiffre, qui reflète parfaitement la rigueur tactique de Simeone, contraste avec le Barça, dont les failles défensives récentes inquiètent. En revanche, le Barça continue de dominer en termes de possession (plus de 86 % en moyenne) et se montre capable de contrôler le rythme du jeu. Mais cette supériorité en termes de conservation du ballon ne s’est pas toujours traduite par des occasions franches, ce qui explique leur manque d’efficacité offensive ces dernières semaines.

Ce soir, c’est bien plus qu’un match qui se jouera à Montjuïc : deux styles de jeu, deux dynamiques et deux équipes en quête de suprématie. L’un repartira en tête pour Noël, tandis que l’autre devra attendre la nouvelle année pour espérer prendre sa revanche.

Sur quelle chaine suivre le match Barça - Atletico Madrid ?

La rencontre entre le Barça et l'Atlético Madrid sera à suivre ce samedi soir à partir de 21h sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Heure du coup d'envoi de Barcelone - Atletico Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de La Liga entre Barcelone et l'Atletico Madrid se jouera à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, en Espagne.

Il commencera à 21h, heure française le samedi 21 décembre.

Infos de l'équipe & effectifs

Infos de l'équipe de Barcelone

Lamine Yamal est indisponible en raison d'un problème à la cheville, Marc Bernal et Marc-Andre ter Stegen restant absents à long terme, mais Andreas Christensen et Ansu Fati pourraient être inclus dans l'équipe.

Ronald Araujo est de retour après s'être remis d'une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Fermin Lopez est en lice pour remplacer Yamal dans le XI.

Dani Olmo sera sur le côté droit, avec Pau Cubarsi à l'arrière. Frenkie de Jong et Gavi rejoindront Araujo parmi les remplaçants.

Infos de l'équipe de l'Atletico Madrid

L'entraîneur d'Atleti, Diego Simeone, disposera d'une équipe au complet après le retour de Thomas Lemar.

Conor Gallagher est susceptible d'obtenir la préférence sur Samuel Lino sur l'aile gauche, tandis que Antoine Griezmann et Julian Alvarez pourraient débuter à la place de Alexander Sorloth et Koke.

